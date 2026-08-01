Son Mühür/ Emine Kulak- Ticaret Bakanlığı’nın indirim kampanyaları, sahte yorumlar, sosyal medya reklamları ve yapay zeka destekli içeriklere yönelik yenide düzenlemesi bugün 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe girdi. İndirimli satış reklamlarında artık kampanya önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat endeksi esas alınacak. Böylece önce fiyatı yükseltip sonra yüksek indirim yapılmış gibi gösteren kampanyaların önüne geçilmesi hedeflenirken, şartlı satış reklamları da indirimli satış reklamlarına ilişkin hükümlere tabi olacak.

Düzenlemeyi TÜKODER İzmir Şube Başkanı Av. Fatih Kurdoğlu değerlendirdi.

“Ne kadar etkili olacağını denetim süreci belirleyecek”

Düzenlemenin olumlu bir gelişme olduğunu söyleye Kurdoğlu, “Bu yönetmelik, dijital ortamda tüketicinin daha doğru bilgilendirilmesi açısından olumlu bir gelişme. Özellikle sahte indirimler ve reklam niteliği açıkça belirtilmeyen sosyal medya paylaşımları son dönemde sıkça tartışılan konular arasında yer alıyor. Ancak uygulamanın ne kadar etkili olacağını denetim süreci belirleyecek. Uygulamada en çok, gerçeği yansıtmayan indirim kampanyaları, ürünün tanıtıldığı gibi çıkmaması ve sosyal medya tavsiyelerine güvenilerek yapılan alışverişler nedeniyle yaşanan uyuşmazlıklarla karşılaşıyoruz” dedi.

“Sahte yorumların azaltılmasının tek başına yeterli olacağını söylemek zor”

Ürünler için yapılan sahte yorumlara dikkat çeken Kurdoğlu, “Gerçek satın alan kişilerin yorumlarının öne çıkarılması, sahte yorumların azaltılması bakımından faydalı olabilir. Ancak bunun tek başına yeterli olacağını söylemek zor. Yorumların nasıl denetlendiği, olumsuz yorumlara da yer verilip verilmediği ve platformların şeffaflığı da önem taşıyor” diye konuştu.

“Deepfake içerikler yanıltılma riskini artırabiliyor”

Ürünü değerlendirmek için fotoğrafının yapay zeka ya da gerçek olmasının belirtilmesi gerektiğini belirten Kurdoğlu, “Yapay zekâ ile oluşturulan içeriklerin açıkça belirtilmesi, tüketicinin karşısındaki içeriği doğru değerlendirebilmesi açısından önemli. Deepfake içerikler ise gerçeğe çok yakın görüntüler oluşturabildiği için yanıltılma riskini artırabiliyor. Önümüzdeki dönemde en önemli konulardan biri, yapay zekâ ile hazırlanan içeriklerin gerçek içeriklerden ayırt edilmesinin zorlaşması olacak gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

“Bilinçli tüketici olmak, önemli koruma yöntemlerinden biridir”

Tüketicilere önemli uyarılarda bulunan Kurdoğlu, “Bu düzenleme tüketiciyi koruma yönünde önemli bir adım olsa da, tek başına tüm sorunları ortadan kaldıracağını söylemek doğru olmaz. Tüketicilerin yine de alışveriş öncesinde ürün ve satıcı hakkında araştırma yapmaları, olağan dışı indirimlere temkinli yaklaşmaları ve sosyal medyada yapılan tavsiyelerin reklam niteliği taşıyıp taşımadığına dikkat etmeleri faydalı olacaktır. Bilinçli tüketici olmak, her zaman en önemli koruma yöntemlerinden biridir” dedi.