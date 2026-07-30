Son Mühür- Konaklı kadınlar hayatlarında yeni bir kapıyı Konak Belediyesi sayesinde araladılar. Konak Belediyesi ve Konak Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Zeytinlik Semt Merkezi’nde Zehra Yıldırım’ın eğitmenliğinde devam eden kurslara, meslek edinerek kendi işyerlerini kurmak isteyen kadınlar akın etti.

Kadınlar önce protez tırnak uygulaması ve cilt bakımıyla ilgili detaylı bir eğitim sürecinden geçip sonrasında ise Halk Eğitim Merkezi’nden E-Devlet onaylı sertifikalarına kavuşacak. Meslekte ilerlemek isteyenler, Ustalık ve Usta Öğreticilik eğitimlerine de katılabilecek.

"Fırsat eşitliğini büyütmeye devam edeceğiz"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kadınlara yönelik açılan kurslarda özellikle meslek edindirmeye yönelik eğitimler seçmeye dikkat ettiklerini vurgulayarak,

“Kurslarımızda kadınların sadece yeni beceriler kazanmasını değil, kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir gelecek kurmalarını da destekliyoruz. Uygulamalı eğitimlerle hem meslek sahibi olmalarına yardımcı oluyor hem de ustalık yolunda ilerleyerek kendi işlerini kurabilecek donanıma ulaşmalarını sağlıyoruz. Konak’ta kadınların hayallerini ve geleceğini desteklemeye, fırsat eşitliğini büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden tam not!

Konak Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Zehra Yıldırım da şunları söyledi: “Protez tırnak dersi çok ilgi görüyor, çok fazla talep var. Arkadaşlarımız da bu kursa gelmeye çok hevesliler ve çok başarılılar. Bu meslekte ilerleyip bu meslekten ekmek yemelerini, para kazanmalarını istiyoruz. Ekonomilerine katkıda bulunsunlar istiyoruz. Protez tırnak, kuaförlük, manikür-pedikür, cilt bakımı kurslarımız var. Genç hanımların, evde oturanların bu kurslardan faydalanması ekonomik özgürlükleri olması, özgüven kazanmaları, kendi ayaklarının üzerinde durmaları için önemli.”

Semiha Türk Atalay: “Belediyenin resmi sitesinden duydum. Kurslarımız çok verimli. Başkanımıza teşekkür ederim”

İpek Alevli: “Arkadaşlarla birlikte hepimiz bu mesleği öğrenmeye çalışıyoruz. Çok da güzel ilerliyoruz, hocamız sayesinde çok yol kat ettik. Bizim için hem bir uğraş hem de bir meslek. Kendimizi geliştiriyoruz.”

Lütfiye Akkoyun: “Kızımla bir meslek öğrenmek ve yer açmak istedik. Buradaki kurslara başvurduk. Kadınlar için bu kurslar çok faydalı. Meslek öğreniyoruz”

Cansu Avcı: “Protez tırnak ve cilt bakımı kurslarına devam ediyorum. Eğitimlerimiz çok güzel gidiyor. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz.”

Sahba Balşirin: “Dükkan açmak istiyorum ve ustalık belgesi almak için bu kurslara katılıyorum. Çok şey öğrendim. Hocamız her şeyi ince ince anlatıyor. Arkadaşlarımızla da çok iyi anlaşıyoruz”