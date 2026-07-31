Son Mühür- Konak Belediyesi'nin arka arkaya kullanıma açtığı Cumhuriyet Kütüphaneleri, birçok açıdan gençlerin beğenisini topluyor. sessiz ve konforlu çalışma ortamı, internet ve teknik desteği, ilgili ve özenli personeliyle ders çalışmak için en uygun şartların hazırlandığı kütüphalener; Alsancak, Güzelyalı, Zeytinlik ve Toros bölgelerinde yer alıyor. Konumları sayesinde ulaşımın kolay olduğu kütüphanelerde geniş bir zaman aralığı tanıyan çalışma saatleriyle de gençlerin birinci tercihi oldu.

Özellikle YKS ve KPSS'ye hazırlanan gençlerin uğrak noktası olan Cumhuriyet Kütüphaneleri’nin kapanış saatleri de sınav çalışmalarını sürdüren gençlerin ihtiyacına göre yeniden düzenlendi.

Toros Sosyal Tesisleri’nde yer alan Cumhuriyet Kütüphanesi hafta içi her gün 09.30-18.30; Zeytinlik’teki Cumhuriyet Kütüphanesi hafta içi her gün 08.30-17.30, Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi içerisindeki Cumhuriyet Kütüphanesi pazar hariç haftanın her günü 09.00-22.00, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki Cumhuriyet Kütüphanesi ise pazar hariç haftanın her günü 10.30-22.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Gençler ise memnuniyetlerini şu şekilde ifade ediyor:

Nuriye Çiçek Kırmızı: “Kütüphanenin konumu çok güzel, ulaşımı çok kolay. Kitap arşivi çok geniş, internet desteği var. Çalışma odaları da gayet güzel dizayn edilmiş. Çalışanları çok ilgili, hoşgörülü. Çalışma alanı için gerekli olan bütün ihtiyaçları karşılıyor. Önümde bir yılım var ve burası odaklanmama çok yardımcı oldu.

Diğer kütüphanelerde kalabalık ve ses çok fazla odak dağıtıyor. Burası daha konforlu, daha güzel. Bu kütüphanenin saatleri çok uygun. Kapanış saati diğer kütüphanelerden daha geç. Uzun süre çalışabiliyoruz. Biz Konaklı gençler olarak kesinlikle çok şanslıyız. Çünkü Nilüfer Başkan bu konuda çok fazla çalışıyor, şikayetleri dikkate alıyor. Sayfasını takip ettiğinizde bunu görebilirsiniz. Konak’ta yaşayan insanlar, özellikle de gençler çok şanslı.”

Hüseyin Can Kırdı: “Burada rahat çalışabilmemiz için sessiz odalar var, fazlaca kitap var. Evde, sürekli alışık olduğum bir ortam olduğu için kendimi derse çok veremiyorum, mutlaka dikkati dağıtacak bir şey oluyor. Burada, sessiz odada çalışmak çok daha rahat.”

Mürvet Öztürk: “Burayı internet aracılığıyla bulmuştum. Özellikle evime yakın diye tercih ettim.Daha önceden Toros’ta böyle bir kütüphane yoktu ve ulaşım bakımından da çok sıkıntılıydı. Başka bir kütüphaneye gitmek için iki vesait yapıyorduk. Buranın açılması bence gerçekten çok iyi oldu. Bence çalışma saatleri de çok uygun. Diğer kütüphaneler erken kapanıyor. Nilüfer Başkanımıza ve buranın açılmasında emeği olan herkese teşekkür ederiz.”

Kubilay Şimşek: “Toros’taki kütüphaneyi internetten buldum. Buraya gelme sebebim, evde ses olmasından kaynaklı burada daha rahat çalışabilmem. Burada odağımı daha güzel bir şekilde artırabiliyorum. Üniversite mezunuyum, KPSS’ye hazırlanıyorum. Burada sınava daha rahat, daha konsantre bir şekilde çalışabiliyorum. Burayı seviyorum. Sessiz ve sakin bir ortam. Evime yakın olması da benim için önemli bir faktör. Burada olmaktan mutluyum.”