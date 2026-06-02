Muğla Bodrum'da üç katlı bir binanın balkonundan düşen 10 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralandı!

Olay, Bodrum ilçesine bağlı Mumcular Mahallesi’nde gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde, üç katlı binanın üçüncü katında yaşayan Çınar K. isimli çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle evin balkonundan düştü.

Çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti.

İlk müdahale olay yerinde yapıldı!

Ağır yaralanan çocuğa ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi. Ardından ambulansla Bodrum’daki özel bir hastaneye kaldırılan Çınar K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı!

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirdi.