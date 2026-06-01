Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaklaşık 10 gündür kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki Fikret Filibe, yaşadığı apartmanın asansör boşluğunda ölü bulundu.

Polis çalışma başlattı!

Olay, Menteşe ilçesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde bulunan Akbulut Apartmanı’nda gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde ailesinin günlerdir haber alamadığı Fikret Filibe için kayıp ihbarı gerçekleştirildi. Bunun üzerine polis ekipleri yaşlı adamın bulunması için kapsamlı çalışmaya start verdi.

Asansör boşluğunda acı gerçek!

Polis ekiplerinin talebinin ardından olay yerine asansör teknik servisi getirildi. Asansörün güvenli şekilde durdurulmasının ardından yapılan kontroller sonucunda, 74 yaşındaki Fikret Filibe’nin cansız bedeninin asansör boşluğunda olduğu tespit edildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinden kapsamlı çalışma!

Olay yerinde ekipler tarafından geniş çaplı inceleme gerçekleştirilirken, apartmanda detaylı delil çalışması yapıldı.