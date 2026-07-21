Muğla Bodrum'da otluk ve makilik alanda meydana gelen yangın kısa süreli paniği de beraberinde getirdi. İhbarın ardından bölgeye intikal eden hava ve kara ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Otluk ve makilik alanda yangın çıktı!

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi civarında otluk ve makilik alanda öğle saatlerinde yangın meydana geldi. Saat 14.30 civarında yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar ederek ekiplerden yardım talep etti.

Helikopter ve arazözlerden seferberlik!

Yangına müdahale için orman ekipleri, itfaiye personeli ve arazözlerin yanı sıra yangın söndürme helikopterleri de bölgeye intikal etti. Havadan ve karadan eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda alevlerin çevredeki alanlara yayılmasının önüne geçildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor!

Yangının kontrol altına alınması sonrasında ekipler bölgede kapsamlı soğutma çalışmalarına start verdi. Olası sıcak noktaların yeniden yangına dönüşmesinin önüne geçmek için alanda detaylı kontroller yapılıyor.

