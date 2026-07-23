Muğla Fethiye'de meydana gelen orman yangınında ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevlerin yayılma hızı önemli ölçüde azaltıldı. Göcek ile İnlice mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda etkisini gösteren yangında, karadan gerçekleştirilen çalışmalar gece boyunca aralıksız devam ediyor.

Hava araçlarından gün boyu görev!

Yangına gün boyunca havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale gerçekleştirildi. Havanın kararmasının ardından görevlerini noktalayan 14 helikopter ve 5 yangın söndürme uçağı, çalışmalarını kara ekiplerine bıraktı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, gerçekleştirilen müdahale sonucunda yangının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğü ifade edilirken, riskin tamamen ortadan kalkmadığı belirtildi.

Güvenlik önlemleri artırıldı!

Yangın sebebiyle tedbir amacıyla tahliye edilen İnlice Mahallesi'nde jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini devam ettirdi. İlk belirlemeler çerçevesinde yangında 4 bungalov ev ile bazı yapıların zarar gördüğü öğrenildi. Yetkililer, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu ifade etti.

Destek ekipleri de sahada!

Yangın söndürme çalışmalarına sadece orman ekipleri değil, AFAD, Kızılay ve gönüllüler de destek sağladı. Bölgede görevini sürdüren personele yiyecek ve içecek verilirken, uzun saatler süresince görev yapan orman işçilerinin ihtiyaçlarının karşılanması için lojistik destek de sunuldu.

