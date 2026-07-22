Yangının, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt Mahallesi'nde meydana geldiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, enerji nakil hatlarından kaynaklandığı ifade edilen yangın kısa sürede çevredeki zirai alanda etkisini gösterdi. Alevleri gören vatandaşların ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ekip intikal etti.

Orman ekiplerinden kısa sürede müdahale!

İhbar sonrasında Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi olay yerine intikal etti. Ekipler, yangının ormanlık alana ulaşmaması için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Hızlı ve koordineli müdahale sonucunda alevler büyümeden kontrol altına alınırken, yangının ormana sıçramasının da önüne geçildi.

7 dönümlük alanda zarar!

Yangında yaklaşık 7 dönümlük zirai alanın zarar gördüğü ifade edilirken, ekipler bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarını devam ettirdi.