Muğla'nın gözde turizm ve doğa merkezlerinden Fethiye ilçesine bağlı İnlice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere müdahale etmek için bölgeye çok sayıda havadan ve karadan söndürme ekibi sevk edildi.

24 saatlik amansız mücadele

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve çevre beldelerden gelen destek ekiplerinin katıldığı söndürme çalışmaları gece boyunca aralıksız devam etti. Arazinin zorlu şartlarına ve şiddetli rüzgara karşı zamanla yarışan ekipler, 24 saatin sonunda yangını kontrol altına almayı başardı. Bölgede olası bir tekrar alevlenmeye karşı soğutma çalışmaları hassasiyetle sürdürülüyor.

Yemyeşil örtü yerini siyah küllere bıraktı

Yangının kontrol altına alınmasının ardından helikopterle havadan yapılan inceleme ve çekimlerde yürek burkan manzara ortaya çıktı. Bir zamanlar kartpostallık görüntülere sahne olan, yemyeşil çam ağaçlarıyla kaplı İnlice Mahallesi'nin tamamen karardığı görüldü. Havadan kaydedilen görüntüler, doğanın kül olan acı tablosunu ve yangının bıraktığı tahribatın boyutunu net bir şekilde ortaya koydu.

300 hektar alan zarar gördü

Yangının çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, ilk belirlemelere göre yangında 300 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.