Muğla Bodrum açıklarında yasa dışı göçle mücadele çerçevesinde düzenelenen operasyonda, düzensiz göçmenleri taşıyan yelkenli tekne durduruldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması neticesinde teknede yer alan 40 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi.

15 çocuk bulundu

Operasyon kapsamında durdurulan yelkenli teknede yapılan kontroller sonucunda, 25 yetişkin ile 15 çocuk olmak üzere toplam 40 düzensiz göçmen belirlendi.

Ekipler tarafından güvenli şekilde kontrol altına alınan göçmenler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla karaya götürüldü.

2 göçmen kaçakçılığı şüphelisine gözaltı!

Operasyon esnasında teknede yer alan ve organizasyonu gerçekleştirdikleri düşünülen 2 kişi, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adli işlem gerçekleştirilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.