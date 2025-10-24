Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının yarattığı yıkımın boyutlarını gözler önüne seren yeni verileri paylaştı. Gazze’nin 61,5 milyon ton enkazla kaplandığı, şehirdeki binaların dörtte üçünün yıkıldığı bildirildi.

Uydu analizleri: 193 bin bina hasar gördü veya yıkıldı

Birleşmiş Milletler Operasyonel Uydu Uygulamaları Programı (UNOSAT) tarafından yapılan analizde, 8 Temmuz 2025 itibarıyla İsrail ordusunun saldırılarında yaklaşık 193 bin binanın hasar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı tespit edildi.

Verilere göre bu sayı, Gazze’de saldırılar öncesinde bulunan yapıların yüzde 78’ine denk geliyor. BM yetkilileri, bölgenin artık tanınamayacak derecede yıkıldığını belirtti.

Gazze Şehri’nin yüzde 83’ü harabeye döndü

UNOSAT’ın 22–23 Eylül tarihlerinde çekilen uydu fotoğraflarını değerlendirdiği raporda, Gazze Şehri’ndeki binaların yüzde 83’ünün hasar gördüğü veya yıkıldığı kaydedildi.

Yoğun bombardıman nedeniyle özellikle sivil yerleşim alanlarında ağır yıkım yaşandığı, bazı bölgelerde altyapının tamamen yok olduğu belirtildi.

Enkazın ağırlığı Empire State Binası’nın 170 katı

BM verilerine göre Gazze’deki yıkım sonucu ortaya çıkan 61,5 milyon ton enkaz, New York’taki Empire State Binası’nın 170 katı ağırlığında.

Uzmanlar, bu kadar yoğun yıkımın sadece bölgenin yeniden inşasını değil, çevre ve sağlık koşullarını da uzun yıllar boyunca olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Yıkımın üçte ikisi ilk 5 ayda meydana geldi

BM Çevre Programı (UNEP) tarafından yapılan açıklamada, Gazze’deki yıkımın üçte ikisinin saldırıların ilk beş ayında gerçekleştiği bildirildi. Nisan–Temmuz döneminde, Refah ile Han Yunus arasındaki bölgede 8 milyon ton enkaz oluştuğu açıklandı.