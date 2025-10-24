CHP'de hareketli saatler yaşandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Birçok isim partiden ihraç edilirken, en dikkat çeken isim ise Berhan Şimşek oldu. 15 Eylül tarihinde, CHP'nin 15 Eylül'de toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) 'Parti disiplinini zedeleyen davranışlar' sebebiyle tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmişti. Berhan şimşek ise, "Değerli arkadaşlar; 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizler ile paylaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İki isim daha ihraç edildi.!

Eski milletvekili Metin Lütfü Baydar ve Sultanbeyli delegesi Özgür Çelik'in de partiden ihraç edilmesine karar verildi.

Bu ihraç kararları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Partililer arasındaki tartışmalar da büyümeye devam ediyor.