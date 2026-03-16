İzmir’de organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Genç Osman Çetesi” olarak bilinen suç örgütü mercek altına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda örgüte yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.

Eş zamanlı operasyonla 17 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyete götürülerek ifadeleri alınmak üzere sorguya alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

7 kişi tutuklandı

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 7’si mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve olayla ilgili yeni gelişmelerin olabileceğini belirtti. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde suç örgütlerine karşı operasyonlarını sürdüreceği ifade edildi.

