Son Mühür/Merve Turan- Balçova Belediyesi, şehit yakınları ve gazileri onurlandırmak amacıyla özel bir iftar programı düzenledi. Programa Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve çok sayıda şehit yakını katıldı.

Başkanlar katılımcıları ziyaret etti

İftar öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, salondaki şehit yakınları ve gazileri tek tek ziyaret ederek Ramazan ayı ve yaklaşan Bayram’ı tebrik etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından katılımcılar oruçlarını açtı.

Yiğit: “Birlik ve dayanışma Ramazan’da pekişiyor”

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, konuşmasında Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine işaret etti. Yiğit, aynı sofrada buluşmanın önemine değinerek, kamu kaynaklarının halkın vergileriyle oluştuğunu ve yerel yönetimlerin bu kaynakları adil, şeffaf ve eşit biçimde vatandaşlara sunma sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

Tugay: “Şehit yakınları ve gaziler en kıymetli emanetimiz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise şehitlerin ve gazilerin ülkenin özgürlüğü için büyük fedakârlık yaptığını belirtti. Tugay, şehit aileleri ve gazilerin milletin en değerli emanetleri olduğunu ifade ederek, onlara destek olmanın bir görevden öte, vefa borcu olduğunu söyledi.

Gaziler Derneği Başkanı: “Paylaşmanın önemi Ramazan’da daha çok anlaşılıyor”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Orhan Aydın, Ramazan’ın kardeşlik ve paylaşma duygularını büyüttüğünü belirterek, Balçova’da kurulan iftar sofrasının toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirdiğini dile getirdi.