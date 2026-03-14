Son Mühür/Merve Turan- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, program kapsamında İzmir’e gelerek Bornova Belediyesi’nin Kazım Dirik Mahallesi’nde hayata geçirdiği Abide-i Hürriyet Meydanı’nı inceledi. Ziyarette Özdağ’a Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki eşlik etti.

Meydanın tarihi önemi anlatıldı

Başkan Eşki, Özdağ’a meydanın Türk siyasi tarihindeki kritik dönüm noktalarından biri olan 31 Mart Vakası’nı ve özgürlük mücadelesini hatırlatan bir anı alanı olarak tasarlandığını aktardı. Meydanın, tarih bilincini canlı tutmayı hedefleyen bir proje olduğunu belirtti.

Açılışta İlber Ortaylı vardı

Eşki, meydanın açılışının 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştiğini ve açılışa dönemin ünlü tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katıldığını hatırlattı. Meydanın, geçmişin önemli olaylarını günümüze taşıyan bir kamusal alan olarak tasarlandığını vurguladı.

Özdağ’dan teşekkür mesajı

Meydanı gezen Özdağ, projenin tarih bilincini güçlendiren bir çalışma olduğunu ifade ederek Başkan Eşki’ye teşekkür etti. “Böylesi anlamlı bir alanı görmekten büyük mutluluk duydum” diyen Özdağ, tarih ve kültürün kamusal alanlarda yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Partililer de ziyarette yer aldı

Ziyarette Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, İlçe Başkanı Birgül Etiz Özeken ve parti üyeleri de hazır bulundu.

Bornova’da tarih ve kamusal alan bir arada

Geçtiğimiz yıl tamamlanan Abide-i Hürriyet Meydanı, Osmanlı döneminde özgürlük mücadelesinin simgesi olan Abide-i Hürriyet anıtından esinlenerek tasarlandı. Meydanda Türk dünyasına ve özgürlük mücadelesine atıfta bulunan çeşitli düzenlemeler yer alırken, alan hem tarih bilincini destekleyen bir mekân hem de Bornovalılar için yeni bir buluşma noktası olarak hizmet veriyor.