İngiltere, Türkiye’ye 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışını kapsayan 8 milyar sterlinlik anlaşmayı imzaladı. Bu adım, iki ülke arasındaki savunma ortaklığını güçlendirirken NATO içinde Rusya’ya yönelik stratejik bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Tarihi anlaşma imzalandı

Birleşik Krallık hükümeti, Türkiye’ye 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışını öngören 8 milyar sterlinlik (yaklaşık 10,7 milyar dolar) anlaşmayı resmen duyurdu. İngiltere Savunma Bakanlığı, bu anlaşmanın “bir neslin en büyük savaş uçağı ihracatı” olduğunu ve ülke içinde 20 bin kişilik istihdamı güvence altına alacağını açıkladı.

Savunma iş birliğinde yeni dönem

Anlaşma, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında son yıllarda artan stratejik iş birliğinin en somut adımlarından biri olarak görülüyor. Londra yönetimi, satışın sadece ticari bir hamle değil, aynı zamanda NATO ittifakı içindeki dayanışmanın da güçlendirilmesi anlamına geldiğini belirtti.

NATO’ya stratejik mesaj

Anlaşma, Rusya’nın son yıllarda Avrupa hava sahasındaki faaliyetlerine karşı NATO’nun caydırıcılığını artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.