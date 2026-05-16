Son Mühür/Selda Meşe- Tarihi Birgi sokaklarından dağ geçitlerine uzanan Efeler Yolu Ultra Trail organizasyonda 8 ülkeden toplam 264 sporcu mücadele ediyor. Türkiye’nin dikkat çeken yürüyüş rotalarından biri olan Efeler Yolu’nda gerçekleşen ultra trailin ilk gününde gerçekleştirilen 50K ve 30K yarışları tamamlandı.



Sporcular sabahın erken saatlerinde Birgi’den start alarak dağ yolları, tarihi patikalar ve doğal parkurlarda mücadele etti.

İzmir Vali Yardımcısı Erkan Karahan ve Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan 'ın start vermesiyle 50K ve 30K etapları başladı.



İzmir Valiliği koordinasyonunda Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail, Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştiriliyor.



Efeler Yolu Ultra Trail’in 50K’lık parkurunda erkeklerde Güngör Özege 6:28:56.15’lik derecesiyle, kadınlarda Beyza Güzel 7:15:41.47’lik derecesiyle birinci oldu.



30K’lık parkurda ise erkeklerde Fatih Topçu 3:36:51.80’lik derecesiyle, kadınlarda Itır Atadiyen 4:22:46.12’lik derecesiyle zirvede yer aldı.



15K ve 5K yarışları yarın gerçekleşecek



İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi’deki Efeler Yolu Ultra Trail’de yarın 15K ve 5K yarışları gerçekleştirilecek. 15K saat 09.00’da, 5K ise saat 10.00’da start alacak. Yarışların ödül töreni ise aynı gün saat 12.00’de Birgi’de düzenlenecek.