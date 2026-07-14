Son Mühür/ Emine Kulak- Yaz sezonunun en hareketli günleri yaşanırken, İzmir genelindeki otellerde doluluk oranları beklentilerin gerisinde kalarak yüzde 50 seviyesine ulaştı. Haziran ayındaki bayram tatili ve okulların kapanış döneminde umduğunu bulamayan İzmir turizmcisi, yüksek maliyetler ve değişen tatil alışkanlıkları nedeniyle tesislerin yarısını doldurabilmek için mücadele ediyor.

İzmir Otelciler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Veral, kent turizminin mevcut tablosunu değerlendirirken özellikle şehir merkezindeki otellerde talebin düştüğünü ancak sahil kesimlerinin nispeten daha iyi durumda olduğunu belirtti.

“Haziran ayında otellere talep oluşmadı”

Önümüzdeki 2 ayda kayıpların kapanacağını söyleyen İzmir Otelciler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Veral, “Umduğumuz gibi değil. Haziran ayında bayram ve okulların kapanması beklenirken otellere talep oluşmadı. Şimdi sıcakların artmasıyla Temmuz ayı, Haziran ayından çok daha iyi olacak. Ağustos ve Eylül ayında ise geriye dönük yaptığımız kayıpları kapatmayı umuyoruz” dedi.

“Doluluk oranını etkileyen aktör maliyet”

Şehir içinde kalan otellerde müşteri talebinin düşebileceğini söyleyen Veral, “Otellerin konumuna göre değişir. İyi yönetilen otellerde doluluk oranı yüksek. Bazı konumlar sayfiye olmayıp da şehir içinde kalan oralarda düşmeler var. Bu düşmeler aslında Haziran ayında oldu. O oteller de Temmuz ayında toparlanıyor. Müşteri talebi düştü diyen merkez oteller verimli iş yapamıyor olabilir. Ama sahil kesimlerindeki otellerimiz fena değil. Doluluk oranını etkileyen ana aktör maliyetlerin yüksek olması. Fiyatları yüzde 40 geriye alabilsek, otellerimiz çok daha iyi dolabilir” diye konuştu.

“Ağustos ve Eylül ayından umutluyuz”

Tatil günlerin düştüğünü söyleyen Veral, “İnsanlar tatil alışkanlıklarını değiştirdiler. 15, 20 günlük tatiller bitti, 4,5 güne düştü. Bir aile kısa tatile çıkabiliyor. Almanya’dan gelen turistler önce Antalya’ya gelir daha sonra da Muğla, İzmir çevresine. Bu sene biraz geç gelecek. Ağustos ve Eylül ayından umutluyuz” dedi.