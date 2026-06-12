Gencecik yaşta Koç Holding’in...

Yönetim Kurulu Başkanı olmuştu...

Takvimler “21 Ocak 2016”yı gösteriyordu...

Evde sabah sporu yaparken kalp krizi geçirdi...

İki hastane birden devreye girdi...

Kurtaramadılar; Mustafa Koç’u...

O sırada...

Henüz “56 yaşındaydı”...

İzmirli Caroline Koç ile evliydi; dünya tatlısı iki kızı vardı...

Türkiye’nin iş dünyası yasa boğuldu...

*

Zaman makinesini geriye doğru çalıştıralım...

Vefatıyla...

Sevenlerini ve iş dünyasını yasa boğan...

Koç Ailesi’nin gururu, evladı Mustafa Koç...

Aslında...

Nesli tükenme tehlikesi geçirdiği için...

Dünyanın dört bir yanında koruma altına alınan...

Bizim sularımızda da...

Başta ismini koyduğu “Badem” olmak üzere...

Akdeniz fokları için...

Unutulmaz fedakarlıklar yaptı...

İnanılacak gibi değil ama gerçek!

Hollanda Fok Hastanesi’nin en tecrübeli bakıcısı...

“Badem”i tedavi etsin diye Foça'ya getirildi...

Badem'in yaşaması için özel beslenme programı hazırlandı...

*

O’nun yakın dostları...

Yalnız o günlerde değil...

Vefatından üstünden 10 yıl geçmiş olsa da...

Mustafa Koç’u hep şu sözlerle anıyorlar:

“Doğa ve deniz dostu Mustafa Koç'un bilinenin aksine sadece (Badem)’in değil ölmek üzere olan (Dilara) ve (Tina) adlı iki Akdeniz fokunu daha yaşama döndürdü; onların kurtarıcı babası oldu...”

*

Mustafa Koç’un gözbebeği...

Kimsesiz “Badem”di...

Şimdi okuyacaklarınıza...

İnanmakta zorlanabilirsiniz ama...

Emin olun, tamamı gerçek...

*

Yavru fok “Badem”...

Foça sahillerinin gözbebeği olmuştu...

Henüz bir aylıktı ve...

Ve daha dört ay “anne sütü”ne muhtaçtı...

Yavru Fok’un midesine...

Hortumla balık püresi verdiler...

“Badem” için...

Hollandalı veterinerler antibiyotik eklediler...

Sonra...

Badem’in avlanma yeteneğini kazanması için...

Havuzuna canlı balık konuldu...

Foçalı balıkçılar da gönüllü olarak...

Badem’e kefal ve ahtapot getirmeye başladılar...

Bulunduğunda 115 santim boyunda ve 22 kilo olan Badem...

Beş aylık bakımın sonunda boyu uzadı; kilosu 72 oldu...

*

Bereketli bir yaz sezonuydu...

Aralık 2010’da...

Foça’da; iki farklı yerde iki yavru fok aynı gün bulundu...

Mustafa Koç’un kızları...

Onlara...

“Tina” ve “Dilara” adlarını yakıştırdılar...

Dünyada 650...

Ülkemiz sularında ise sadece 120 tane kalan fokların korunması için...

(Aradan yıllar geçti...)

Mustafa Koç ve eşi seferber olmuştu...

Ve...

O seferberlik hala gönülden devam ediyor...

*

...Ve, tam da “Ne olacak şimdi?” derken...

Olağanüstü güzellikte bir hamle...

Gönüllere “şerbet” gibi aktı...

*

Koç Holding'in...

Unutulmaz Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Koç'un eşi...

...Ve aynı zamanda İzmirli sanayici Herve Giraud'un kızı Caroline Nicole Koç'tan...

İzmir merkezli...

Gönüllerde çiçek açtıran “vakıf hamlesi” geldi...

Caroline Koç...

Kurucusu olduğu “Akdeniz Koruma Vakfı” ile...

İzmir ve Türkiye’nin güney sahillerinde...

Denizi ve canlılarını koruyor...

Ne güzel değil mi?

*

Toplam “Beş milyon TL.” mal varlığı olan...

“Akdeniz Koruma Vakfı”nın kurucuları...

Caroline Nicole Koç'un yanı sıra...

Ali Enes Edis... Elif Arı... İnci Güngör... Melis Çakıroğlu ve Zafer Ali Kızılkaya'dan oluşuyor...

*

Bitiriyoruz...

Yıllar, yıllar önce...

Koç Holding’in unutulmaz lideri Mustafa Koç’un başlattığı...

“Akdeniz’i ve yaşattığı canlıları gözümüz gibi koruyacağız kararlılığı...”

Neredeyse 10 yıl sonra...

Bi’kez daha “ete – kemiğe bürünme” aşamasında...

Bu proje...

Türkiye’nin güney suları için...

Altın değerinde bir gelişmedir ve en önemlisi büyük şanstır...

Duygusal bir/iki kelime ile...

Müsaadenizle bitirelim:

“Aşk birlikte aynı menzile yürümektir ve aynı zamanda aşk biri bulutların üstünde olsa da diğerinin O’nu asla unutmamasıdır...”

Nokta...

Hamiş: Türkiye kıyılarında nesli tehlike altında yaklaşık 120 civarında Akdeniz foku yaşıyor... Bu özel deniz canlıları; insan elinin değmediği ve deniz kirliliğinin olmadığı ada mağaralarında barınıyorlar... İşte bazıları: Foça (Siren Kayalıkları ve Orak Adası), Gelibolu Yarımadası Ege kıyıları ve Behramkale arası... Güney Ege ve Akdeniz: Yeni Foça - Datça arası ve Mersin kıyıları... Türkiye'deki fokların neredeyse yarıya yakını Mersin kıyılarında yaşıyor... Ne güzel değil mi?

Sonsöz: Eski denizciler ve korsanlar, sisli havalarda fok sesleri duyduklarında “deniz ruhları yaklaşıyor” derdi... Bu seslerin gemilere uğursuzluk getireceğine inanırlardı... Aslında duydukları, fokların çiftleşme mevsimindeki derin homurtularından başka bir şey değildi...