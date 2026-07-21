Son Mühür- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci için tercih maratonu başladı. Sonuçların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, üniversite adaylarını tercih listelerinde İzmir’e yer vermeye çağırdı.

"İzmir’i mutlaka değerlendirin"

Uzun ve yorucu sınav sürecini geride bırakan öğrencileri ve ailelerini tebrik eden İnan, İzmir’in yükseköğretim alanındaki imkânlarına dikkat çekti. Kentin sahip olduğu köklü eğitim geçmişi, coğrafi avantajları ve kültürel birikimiyle öne çıktığını belirten İzmir Milletvekili, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tercih yapacak tüm kardeşlerime tavsiyem; köklü üniversiteleri, tarihî birikimi ve coğrafi güzellikleriyle İzmir'i mutlaka değerlendirmeleridir. Sizleri İzmir'in birbirinden değerli üniversitelerine bekliyoruz."

Kentteki 6 Devlet üniversitesini sıraladı

Eyyüp Kadir İnan, adaylara yol göstermek amacıyla İzmir’de eğitim veren devlet üniversitelerini tek tek paylaştı. İnan’ın çağrısında yer verdiği altı üniversite şunlar oldu:

Ege Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

İzmir Bakırçay Üniversitesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Tercih dönemi boyunca öğrencilerin doğru kararı vermesini temenni eden İnan, İzmir’deki üniversitelerin yeni akademik yılda gençleri ağırlamaya hazır olduğunu vurguladı.