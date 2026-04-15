Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, Son Mühür’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay 27 yıldır çözemedikleri kentin kronik sorunları söz konusu olunca, topu Hükümet’e attığını belirterek, “Altyapıyı, çöpü, çamuru, çukuru, Körfez sorununu Hükümet çözecekse o zaman sana ne gerek var” dedi. 2025 yılında İZBB’nin kasasına merkezi hükümetten 57 milyar TL para girişi olmuş. Gerçekleşen gelir bütçesi 65 milyar TL. Yani gelirlerin % 88’i merkezi hükümetten gelmiş. Ne yaptınız bu parayı? Pazarlık usulü 10 milyarın üzerindeki parayı İzmir dışındaki firmalara adrese teslim verdiniz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ihaleler ve yönetim şekli hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belediyenin kentte yaşayan insanların en temel sorunlarını çözmekle yükümlü olduğunu belirten Atmaca, “Evinizde akmayan su, sokakta takıldığınız kaldırım taşı, arabayla düştüğün çukur, her yağmurda sokaklara taşan kanalizasyon suları, mazgallardan gelen kötü koku belediyenin işi. Sokak bunları söylüyor, Ama siz bunlara kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Dönüp diyorsunuz ki, ‘Körfezi Hükümet temizlesin’, ‘Çöp sorununu’ , ‘Su sorununu’ , ‘ulaşımı - Trafiği’ , ‘Altyapıyı Hükümet çözsün’. Tamam bunların hepsini Hükümet çözecekse O zaman sana ne gerek var! Büyükşehir Belediyesi’nin kapatıp, şube müdürlüğü haline getirelim, Başına da bir müdür atayalım. İzmir Büyükşehir Belediyesi Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam etsin. İlçelere de birer müdürlük açalım. O zaman her şeyi Hükümet yapsın” diye konuştu.

Tugay’a çağrı, “Kusura bakma kardeşim önce borcunu ödeyeceksin”

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP’li ilçe belediyeleri partili başkanların sevgililerini, örgüt mensuplarını ve akrabalarını bankamatik olarak işe alıyorlar. Konser, etkinlik ve diğer orginazasyonlara milyonlarca lira akıtırken, SGK ve vergi ödemelerini yapmadıklarını anlatan Atmaca, “Tüm belediye başkanları için söylüyorum. Vaatleriyle seçildiler. Halka söz verdiler. ‘Ben seçildiğim zaman sorunları çözeceğim, projeler yapacağım’ dediler. Seçildikten sonra kendilerini beş yıl garanti altına aldılar ya… ‘Biz yapacaktık ama Hükümet bizi engelliyor’ , ‘Hükümet bizim İller Bankasından gelen paylarımızı kesiyor’ Niye kesiyor? Borcu olmayandan bir kesinti yapılıyor mu ? Peki bu borç nereden geliyor. Senin şirketlerinden geliyor. Sen şirketlerine sermaye aktarmışsın. Sonra oradan ballı ihaleler vermişsin. Belediye Başkanı sevgilileri işe almışsın, Phuket tatilini finanse etmişsin, ilçe başkanlarını meclis üyelerini ve hısım akrabalarını bankamatik olarak maaşa bağlamışsın. İzmirlinin parasını bunlara peşkeş çekmişsin. Sonra da SGK ve vergi dairesine olan borçlarını ödememişsin. Sonra bunu alışkanlık haline getirmişsin. Devlet bakmış ki, bu sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü sen aynı şeyleri yapıyorsun. Konser, çalgı, çengi organizasyon. Borca geldi mi ödeme yok. Ve borç giderek katlanarak büyümüş. Devlette, senin borç ödemenin sürdürülebilir hale gelmesi için, senin kendine gelip toparlanman için. Sana uyarıda bulunmuş. Ödedin mi ödemedin! Böyle gelmiş böyle gitmiş, beş yılı tamamlayım demişsin. Devletin kurumları SGK ve vergi dairesi, alacaklarının kesintilerine başladı. Sen isyan ediyorsun. ‘Kesilmesin’ diyorsun. Üstelik sen hizmet edeceğim diye vaatlerde bulunmuşsun. Halka sözler vermişsin. Bu vaatleri yerine getirmek yerine, konserler, çalgılar, etkinlikler, organizasyonlar. Buralara milyonlarca lira para akıtmışsın. Sonra diyorsun ki ‘Bu kesintiler yapılmasın’ Kusura bakma kardeşim. Önce borcunu ödeyeceksin” diye konuştu.

İZSU gibi güzide bir kurumu batırmışsın! Kocaeli’den vidanjör kiralanır mı?

İZSU Genel Müdürlüğü’nün yapması gereken en temel işleri bile taşeron firmalara ihale ettiğini anlatan Atmaca, şunları söyledi, “Bütçendeki personel giderlerini aşmayacaksın, taşeron çalıştırmayacaksın. Bütçe disiplinini sağlayacaksın. Faaliyet raporu görüşmelerinde 2025 yılında yaptıkları organizasyon ve konserleri de açıklayacağım. Bir konsere 8 milyon para vermişler. Bunun bir de ses sistemi, organizasyonu hariç. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 Yılı Organizasyon Bedeli adı altında bir ihale verilmiş. Nerelere yapılacak bilmiyoruz, soracağız. Konaklama giderleri. Bunların hepsini topladığınızda ciddi rakamlar çıkıyor. Bunlara para bulacaksın ama hizmete ‘para yok’ diyeceksin. İZSU gibi güzide bir kurumu batırmışsın. Peşin para ile suyu satıyor. Vade yok, çek yok, senet yok. İZSU’nun apartmana, binaya su bağlama işini dahi taşerona indirgemişsin. Özel şirkete veriyorsun. Ayıp değil mi? Vidanjörü Kocaeli'den getiriyor, kiralıyor. Kocaeli'den vidanjör gelir mi ya? İzmir’de vidanjör mü yok! Kendine ait kanal kombine araçlarını deponda çürümeye terk ediyorsun. Sonra 594 milyon liralık araç bakım tamir ihalesi yapıyorsun. O araçlar hala orada çürüyor. Sonra aynı özellikteki araçları kiralama yoluyla alıyorsun. İzmirli’nin parasını hoyratça harcıyorsun. Çok açık söylüyorum, bu peşkeş çekmektir”

CHP’li Büyükşehir Belediye başkanları Birleşik Sistemin 27 yılda 5’te birini tamamlayabildi

“Yurt dışından temin edilen TEKFEN kredileri var. 400 milyon euroluk bir kredi paketi sağlandı. Bunun da 110 milyon euroluk kısmı İzmir’e tahsis edildi. Ancak İZSU Genel Müdürlüğü zamanında ve doğru ihale yapmayı bile beceremediği için henüz daha 110 milyon euroluk krediyi kullanamadı. Bu kredinin ancak yarısını kullanabilmiştir. Birleşik Sistemin İzmir genelinde şu ana kadar gerçekleştirilen kısım 850-900 kilometre civarında. Yapılması gereken ise 5 bin kilometre civarında. İzmir’i yöneten CHP’li belediye başkanlarının henüz daha Birleşik Sistemle ilgili sorunu dahi çözemediği noktadayız”



