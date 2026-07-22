İzmir Çiğli, ekim ayında Erzurum'un kültürel mirasını, yöresel lezzetlerini ve geleneklerini bir araya getirecek önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu, gerçekleştirdiği basın toplantısında hem son dönemde gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirdi hem de 6-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Erzurum Tanıtım Günleri için hazırlıkların aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Hazırlıklar hız kazandı!

Federasyon Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu, tanıtım günlerinin sadece Erzurumluları değil, Erzurum kültürünü yakından öğrenmek isteyen tüm vatandaşları buluşturacağını söyledi.

Etkinlik çerçevesinde Erzurum'un yöresel ürünleri, gastronomisi, el sanatları ve kültürel değerlerinin ziyaretçilerle bir araya getirilmesinin amaçlandığını ifade eden Salmanoğlu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da organizasyona yoğun katılım beklediklerini sözlerine ekledi.

Federasyon, Çiğli'de gerçekleştirilecek etkinliğe tüm İzmirlileri, sivil toplum kuruluşlarını ve basın mensuplarını çağırdı.

48 dernekle faaliyetler sürüyor!

Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu'nun bugün 48 aktif dernek ile kadın ve gençlik yapılanmalarını bünyesinde barındırdığını ifade eden Salmanoğlu, federasyonun Ege Bölgesi'nde ikamet eden Erzurumluların en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri haline geldiğini ifade etti.

"Kapımız açık"

Federasyonun sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda Erzurum'a katkı sunmayı sürdüreceğini ifade eden Zakir Salmanoğlu, Erzurum sevgisini barındıran herkesi federasyon çatısı altında birlik ve dayanışmaya çağırdı.