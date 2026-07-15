Son Mühür / Atakan Başpehlivan- İzmir'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları Kadifekale Hava Şehitliği’nde düzenlenen anma töreni ile birlikte başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlikte konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, önemli açıklamalarda bulundu.

Süleyman Elban: 15 Temmuz aziz milletimizin bağımsızlığına sahip çıktığı şanlı direnişin adıdır

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi dünyaya önemli bir mesaj verdiğinin altını çizen İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, "15 Temmuz aziz milletimizin bağımsızlığına sahip çıktığı şanlı direnişin adıdır. Milletimiz o gece vatanını ve bayrağını koruyarak, tüm dünyaya milli iradeden başka güç olmadığını göstermiştir" şeklinde konuştu.

"Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

Ayrıca, 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşun tarihi bir rol oynadığını vurgulayan Vali Elban, kürsüden yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın güçlü duruşu bu mücadelenin zaferle sonuçlanmasında tarihi bir rol oynamıştır. 15 Temmuz destanı milli birlik ve beraberliğimizin en büyük göstergelerindendir. Bize düşen vatanımızı korumaktır. Başta 15 Temmuz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

Kent protokolünden üst düzey katılım

Başta İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordu Komutanı İrfan Özsert, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin olmak üzere kent protokolünden önemli isimlerinin katıldığı anma programı duygu dolu anlara sahne olurken, İzmir müftülüğü tüm şehitlerin ruhuna Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okudu.

Anma programı akşam devam edecek

Duaların ve konuşmanın ardından, törende ki protokol üyeleri ile birlikte şehitlikte bulunan mezarlıklara çiçek bırakan Vali Süleyman Elban ve beraberindeki heyet tüm şehitlerin ruhuna rahmet diledi. Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programının akşam Konak Meydanı'nda gerçekleşecek kapsamlı bir anma töreni ile tamamlanacağı ilgili kurumlar tarafından kamuoyuna duyuruldu.