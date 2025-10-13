Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü Dijital Gençlik Merkezi’nde “Kadınlar Dijitalde Güçleniyor Programı”nı başlatıyor. 16-35 yaş arası kadınlara özel olarak hazırlanan program, e-ticaretten dijital pazarlamaya, tasarım odaklı düşünmeden iş modeli oluşturmaya kadar kapsamlı bir eğitim içeriğiyle dikkat çekiyor.

Avrupa Birliği ve UNDP iş birliğiyle

Program, Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle yürütülen “Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi” kapsamında düzenleniyor. Katılımcılar, üç gün sürecek bu ilham verici eğitimlerle fikirlerini hayata geçirmeyi, dijital dünyada fark yaratmayı ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi öğrenecek.

Ücretsiz eğitimlerle dijital beceri gelişimi

22 Ekim’de “Dijital Pazarlama, E-Ticarete Giriş ve Kriz Yönetimi”, 23 Ekim’de “Tasarım Odaklı Düşünme ve Sosyal Medya Fotoğrafçılığı”, 24 Ekim’de ise “İş Modeli Oluşturma Atölyesi” gerçekleştirilecek. Etkinlikler 14.00–17.00 saatleri arasında düzenlenecek ve tüm katılımlar ücretsiz olacak.

Dijital çağda kadınlara yeni kapılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile kadınların dijital dünyada aktif rol almasını, girişimcilik potansiyellerini geliştirmesini ve teknoloji odaklı üretim alanlarında kendilerini güçlendirmesini hedefliyor. Program, genç kadınlara hem kariyer hem de yaratıcılık anlamında yeni ufuklar açacak.