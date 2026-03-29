Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde yaşanan olayda, bir binanın dış kaplamasından kopan beton parçaları kaldırımda yürüyen Feyzullah K.’nın başına isabet etti. Aniden yere yığılan vatandaş kanlar içinde kaldı.

Vatandaşlar seferber oldu

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan vatandaşa müdahale etti.

Hastaneye kaldırıldı, durumu ağır

İlk müdahalenin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Feyzullah K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Doktorların yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Bölgede güvenlik önlemi alındı

Olay sonrası ilgili ekipler tarafından binanın çevresinde güvenlik şeridi çekildi. Benzer bir riskin yaşanmaması için bina çevresinde önlem alındı ve vatandaşların bölgeye yaklaşmaması istendi.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan olayın ardından yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Binanın dış cephesindeki hasarın neden kaynaklandığı ve ihmal olup olmadığı araştırılıyor.