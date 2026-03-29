Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte meydana gelen zincirleme trafik kazası korku dolu anlar yaşattı. Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, iki binek otomobil ile bir kamyonetin karıştığı çarpışma sonucu üç kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi

Olay, sabah saat 05.30 sularında Sanayi Caddesi'nde seyir halindeki bir aracın kontrolden çıkmasıyla başladı. Edinilen bilgilere göre, gece boyu etkili olan yağışın yolu kayganlaştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 AFB 904 plakalı otomobil, savrularak önce orta refüje çıktı, ardından bölgedeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Yardım etmek isterken kaza kurbanı oldular

Kazayı fark eden ve çevredeki duyarlı sürücülerden biri olan 16 JT 615 plakalı aracın sürücüsü, yaralılara destek olmak amacıyla aracını yol kenarında durdurdu. Ancak bu esnada aynı istikamette ilerleyen 16 BTP 898 plakalı kamyonet, zeminin ıslak olması sebebiyle duramayarak önce yardım için bekleyen otomobile, ardından refüje çarptı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kaza sonrası çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede intikal eden polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık görevlileri ise yaralanan üç araç sürücüsüne olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. İlk yardım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle Sanayi Caddesi'nde trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlanırken, hasar gören araçların yoldan çekilmesiyle ulaşım normale döndü. Emniyet güçleri, kazanın meydana geliş şekliyle ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.