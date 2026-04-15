Son Mühür / Osman Günden - CHP PM üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel Ümit Erkol’un tutuklandığı Gaziemir kooperatifi operasyonuna dayanak oluşturan bilirkişi raporuna ilişkin açıklama yaptı. Yücel, eşine ait Artı Gönenç Sigorta adlı şirket üzerinden ücret karşılığı kasko ve sigorta işlemleri yapıldığı iddialarıyla ilgili, “Eşimin bu iş ilişkisi hakkında bilgim yok” ifadelerini kullandı.

Deniz Yücel'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Eşim Gönenç Bilgen Yücel, 25 yıldır sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren, kendi sigorta şirketini kurmuş ve çeşitli firmaların acenteliğini yapan deneyimli bir iş insanıdır. Eşim, bir kooperatifin sigorta ihtiyacı için teklif sürecine katılmış ve piyasanın en uygun fiyatını sunduğu için tercih edilmiştir. Bu, sigortacılık sektörünün olağan ve şeffaf işleyişidir. Söz konusu kooperatifin hangi projeyi yürüttüğünden ya da herhangi bir idari sürecin tarafı olup olmadığından eşimin haberi bulunmamaktadır. Benim de bu iş ilişkisinden önceden haberim olmamıştır. Eşim kooperatife ve üyelerine daha uygun maliyetli sigorta sağlayarak katkı sunmuştur"

''Eşiniz hanımefendi size de bir poliçe yapmış olabilir...''

Bilal Saygılı, Yücel'in açıklamasının ardından X hesabından sert bir mesaj yayınladı ve olayın böyle geçiştirilemeyecek kadar büyük olduğunu söyledi:

Saygılı'nın Deniz Yücel'e tepkisi:

''CHP’li Deniz Yücel ve Gaziemir’deki kooperatif süreciyle ilgili ortaya çıkan gelişmeler, meselenin basit bir açıklamayla geçiştirilemeyecek kadar ciddi olduğunu açıkça göstermektedir.

Geçmişte ana muhalefet partisinin İzmir il başkanlığını yapmış ve şehrimizi temsil eden bir milletvekili, eşinin ticari ilişkilerinden bihaber olduğunu iddia edemez. Bu olayda asıl dikkat çekici olan; kamuya yansıyan iddiaların ciddiyetine rağmen sorumluluk almak yerine “Bilgim yoktu” şeklindeki savunmanın tercih edilmesidir. Bu yaklaşım, kooperatif gibi çok paydaşlı ve doğrudan vatandaşın hakkını ilgilendiren bir yapıda inandırıcılıktan uzaktır; hayatın olağan akışına da aykırıdır.

İzmir gibi bir şehirde, yüzlerce kooperatif mağdurunun CHP tarafından yönetilen belediye eliyle ortaya çıkmış olması, konunun vahametini daha da artırmaktadır.

Vatandaşlarımızın yılların emeği ve birikimiyle dahil olduğu kooperatif süreçlerinde etik olmayan bir durum söz konusuyken özür dilemek yerine “kabahat samur kürk olsa kimse sırtına almaz” anlayışıyla pişkince konuşmaya devam etmek; vatandaşın güvenini zedeleyen, kamu vicdanını yaralayan ve kabul edilemez bir tablo ortaya çıkarmaktadır.

Sayın Yücel, malum olan bitenden bihabersiniz! Eşiniz hanımefendi size de bir poliçe yapmış olabilir; kendisine sormanızda fayda var. Ancak şunu açıkça ifade edelim: Poliçeler bazı riskleri karşılayabilir ama İzmirli hemşehrilerimizden özür dilemek gibi büyük bir sorumluluktan kaçmayı kapsamaz.''