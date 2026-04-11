Son Mühür / Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, resmî ilan ve reklam yayımı yapan basın kuruluşlarının sorumluluklarını mercek altına alan uygulamalı mevzuat eğitimlerinin startını İzmir’den verdi.

İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden resmî ilan ve reklam yayımlama yetkisine sahip gazete ile internet haber sitesi temsilcilerinin buluştuğu programa; Basın İlan Kurumu (BİK) İzmir Bölge Müdürü Osman Başeğmez ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve BİK Genel Kurul Üyesi Dilek Gappi de katılım sağladı. Düzenlenen oturumlarda, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin yanı sıra mevzuatın diğer kritik hükümleri, BİK Analitik ölçümleme sistemi ve ilan.gov.tr portalı üzerine kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.

‘İstişare halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz’

Toplam 121 basın mensubunun takip ettiği eğitimin sektörel gelişime ivme kazandıracağını belirten Basın İlan Kurumu İzmir Bölge Müdürü Osman Başeğmez, “Bundan sonraki süreçte de sektöre katkı sağlayacak eğitim ve bilgilendirme toplantıları devam edecek. Sektörümüzün kıymetli temsilcileriyle sürekli istişare halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplantının bölgemize ve sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

‘Birlikte çalışma süreci başladı’

Anadolu basınının demokratik yapıdaki hayati rolüne dikkat çeken İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise “Çağın ve dijitalleşmenin gereklerine uyacağız ama etik habercilikten taviz vermeyeceğiz. BİK, yeni döneme girdi ve bu dönemde çoktandır arzu ettiğimiz bir diyalog ve birlikte çalışma süreci başladı. Bu süreci başlatan BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay ve İzmir Bölge Müdürü Osman Başeğmez başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.