Son Mühür / Beste Temel - Foça Belediyesi, Türk edebiyatının unutulmaz ismi Tarık Dursun K.’nın hatırasını yaşatmak için anlamlı bir adım atıyor. Foça Akademi bünyesinde hayata geçirilen bu girişimle, ömrünün son dönemini bu güzel ilçede geçiren usta yazarın anısına özel bir öykü yarışması başlatıldı.

Tarihi ve kültürel dokusuyla ilham veren Foça’nın ev sahipliği yapacağı bu etkinlikte, yazarlar herhangi bir konu kısıtlaması olmaksızın kalemlerini özgürce oynatabilecek. Edebiyat dünyasına taze kan kazandırmayı hedefleyen yarışmaya katılım tek bir eserle sınırlandırılırken, birinci seçilen yarışmacı 30 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olacak. Ayrıca seçici kurulun takdirine bağlı olarak "Jüri Özel Ödülü" verilmesi de planlanıyor.

Ödül töreni düzenlenecek

Yarışma heyecanına ortak olmak isteyenler, başvurularını şartnameye uygun şekilde 20 Temmuz 2026 tarihine kadar e-posta üzerinden iletebilecek. Kazananların 31 Ağustos 2026’da ilan edileceği sürecin finali ise 26 Eylül 2026’da Foça Edebiyat Günleri dahilinde Reha Midilli Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ödül töreniyle taçlanacak.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Foça yalnızca doğal güzellikleriyle değil, kültür ve sanat birikimiyle de güçlü bir kenttir. Tarık Dursun K. gibi önemli bir edebiyatçının anısını yaşatmak ve yeni kalemlere alan açmak bizim için büyük bir sorumluluk. Bu yarışmayla hem edebiyata katkı sunmayı hem de Foça’nın kültürel kimliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Tüm edebiyat severleri bu anlamlı yarışmaya katılmaya davet ediyorum” dedi.