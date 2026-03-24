ABD’nin, Orta Doğu’da artan gerilim üzerine hızlı müdahale kapasitesiyle bilinen 82. Hava İndirme Birliği’ni bölgeye sevk etme kararı aldığı öne sürüldü. “Kriz müdahale gücü” olarak tanımlanan birlik, kısa sürede dünyanın farklı noktalarına konuşlanabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Hızlı konuşlanma kabiliyetiyle biliniyor

ABD ordusunun en seçkin birliklerinden biri olarak kabul edilen 82. Hava İndirme Birliği, acil durumlarda devreye giren özel bir güç olarak öne çıkıyor. Birliğin, yaklaşık 18 saat içinde dünyanın herhangi bir bölgesine ulaşabilecek hazırlık seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Orta Doğu’da gerilim artıyor

Son dönemde Orta Doğu’da tırmanan askeri ve siyasi gerilim, bölgeye yönelik uluslararası askeri hareketliliği artırmış durumda. ABD’nin bu hamlesinin, bölgedeki gelişmelere karşı hızlı reaksiyon göstermek ve olası krizlere müdahale etmek amacı taşıdığı değerlendiriliyor.