Saçlarda beliren beyazlar çoğu kişi için rahatsız edici olabiliyor. Daha genç bir görünüm isteyenler ise genelde çareyi boyada arıyor. Ancak sık sık kuaföre gitmek hem zaman alıyor hem de maliyetli olabiliyor. Üstelik kimyasal içerikler saç yapısını zamanla zayıflatabiliyor.

Bu noktada doğal yöntemler yeniden ilgi görmeye başladı. Özellikle kına, uzun yıllardır kullanılan bir çözüm olarak tekrar gündeme geldi.

Doğal bir seçenek olarak öne çıkıyor

Kına, Lawsonia inermis bitkisinin yapraklarından elde ediliyor. Kimyasal içermemesi nedeniyle saç derisine zarar vermediği biliniyor. Aksine düzenli kullanıldığında saç köklerini beslediği ve daha parlak bir görünüm sağladığı ifade ediliyor.

Ayrıca saç derisini desteklediği için kepek oluşumunun azalmasına da katkı sunabiliyor. Bu yönüyle sadece boya değil, bakım ürünü gibi de değerlendiriliyor.

Beyaz saç tellerini kamufle ediyor

Kınanın en dikkat çeken özelliği ise beyaz saçlar üzerindeki etkisi. Doğal bir renk vererek beyaz tellerin görünümünü azaltıyor. Özellikle kızıl ve bakır tonlarında sonuç verdiği biliniyor.

Farklı tonlar elde etmek isteyenler ise karışıma kahve, çay ya da ceviz kabuğu ekleyebiliyor. Bu sayede daha koyu ve kahverengiye yakın tonlar yakalanabiliyor.

Evde uygulanması pratik bulunuyor

Kına hazırlamak oldukça basit bir işlem olarak anlatılıyor. Toz kına sıcak su ile karıştırılarak macun kıvamına getiriliyor. İsteğe bağlı olarak içine zeytinyağı ya da yoğurt eklenebiliyor.

Hazırlanan karışım saç diplerinden uçlara kadar sürülüyor. Ardından saç streç film ya da bone ile kapatılıyor. Yaklaşık 2 ila 4 saat bekletildikten sonra bol suyla durulanıyor.

Etkisi zamanla daha belirgin hale geliyor

Kınanın kalıcılığı da dikkat çeken başka bir nokta. Kimyasal boyalara göre saçtan tamamen akması daha uzun sürebiliyor. Her uygulamada rengin biraz daha oturduğu ifade ediliyor.

Düzenli kullanımda beyaz saçların görünümünde azalma fark edilebiliyor. Saçın daha homojen bir renk kazandığı da belirtiliyor.

Maliyeti düşük ve evde uygulanabilir olması nedeniyle bu yöntem yeniden popüler hale gelmiş durumda. Doğal olması ise en çok tercih edilme nedenlerinden biri. Yine de herkesin saç yapısı farklı olduğu için denemeden önce küçük bir bölgede test edilmesi öneriliyor. Bu detay bazen gözden kaçabiliyor, ama önemli bir ayrıntı gibi duruyor.