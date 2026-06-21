İstanbul'da fenalaşarak 35 yaşında hayata veda eden Ece İrtem'in ölüm nedeni ile ilgili savcılığa yeni bir dilekçe verildi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği açıklanan oyuncunun, vefatından kısa süre önce gittiği Tayland'da bir maymunun saldırısına uğradığı belirtildi. Yaşanan bu olayın ardından "Ece İrtem'in ölüm nedeni maymun ısırığı mı?" ve "Ece İrtem hangi dizilerde oynadı?" soruları gündeme geldi. İşte Ece İrtem'in vefatıyla ilgili son iddialar ve rol aldığı yapımlar.

ECE İRTEM'İN ÖLÜM NEDENİ MAYMUN ISIRIĞI MI?

Ece İrtem'in ölüm nedenine ilişkin maymun ısırığı şüphesi savcılığa taşındı. Uzmanların, maymun ısırığının kan zehirlenmesine (sepsis) yol açabileceğini belirtmesi üzerine oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun harekete geçti. Gökkoyun, savcılığa sunduğu dilekçede, ölüm nedeninin tam olarak belirlenmesi için otopside bu ihtimalin de değerlendirilmesini talep etti.

Avukat Gökkoyun konuyla ilgili açıklamasında, "Ece İrtem'in Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis (kan zehirlenmesi) dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir." dedi.

ECE İRTEM NEDEN, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

15 Haziran tarihinde İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden Ece İrtem, vefat ettiğinde 35 yaşındaydı. Oyuncunun vefatının ardından yapılan ilk açıklamalarda ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi. Maymun ısırığı iddiaları ve bunun ölüme yol açıp açmadığı ise avukatının talebi üzerine otopside araştırılacak.

ECE İRTEM HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Kariyeri boyunca birçok projede yer alan Ece İrtem, ilk dizi oyunculuğu deneyimini Kaçak Gelinler ile yaşadı. Televizyon ekranlarında Şeref Meselesi, Paramparça, O Hayat Benim, Kertenkele, Yeni Gelin, Payitaht Abdülhamid (Rubina karakteri), Yasak Elma, Mahkum, Aile, Sandık Kokusu ve son olarak Kızılcık Şerbeti (Işıl karakteri) dizilerinde rol aldı. Ayrıca Zengo ve 2024 yapımı Meraklı Adamın 10 Günü adlı sinema ve dijital platform filmlerinde izleyici karşısına çıktı.