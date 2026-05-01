42 yıllık tecrübesiyle Türkiye’de teknoloji dağıtımı ve dijital dönüşüm süreçlerinde önemli bir rol üstlenen Bilkom'dan stratejik bir hamle geldi. “Dijital Yaşam Koçu” perspektifiyle faaliyetlerini sürdüren şirket, genel merkezini İstanbul’dan İzmir’e taşıdı.

İzmir teknolojinin yeni buluşma noktası!

Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Bilkom’un İzmir kararı, yalnızca bir lokasyon değişikliği olarak değil, ayrıca yeni nesil iş modeli olarak da ön plana çıkıyor.

İzmir’de kurulan yeni genel merkez ile ilgili olarak şirket tarafından yapılan açıklamada; sürdürülebilirlik odaklı, insan merkezli, teknolojiyle entegre bir çalışma anlayışını temsil ettiği ifade edildi.

Güçlü operasyon ağı!

Bilkom’un Türkiye çapındaki gücü de dikkat çekiyor. Şirket; 10 binin üzerinde satış noktasına, yıllık 2,5 milyon kutu satış hacmine ve Kuzey Kıbrıs’tan Kafkasya’ya uzanan geniş bir dağıtım ağına sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.

Ünlü markalar aynı çatı altında!

Bilkom’un portföyünde dünya çapında teknoloji devleri yer alıyor. Şirketin portföyünde; Huawei, TCL Electronics, Segway

Razer, PlayStation, Meross ve Aqara gibi markalar yer almakta.

