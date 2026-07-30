Konak Belediyesi, Konak'ta kamusal alanların yayalar tarafından güvenli şekilde kullanılmasını sağlamak için kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini devam ettiriyor. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Hatay bölgesinde düzenlenen denetimler sonucunda kurallara uymayan işletmeler ile izinsiz seyyar satıcılara cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Kapsamlı denetim gerçekleştirildi!

Konak Belediyesi ekipleri, Hatay semtinde düzenlemiş oldukları denetimlerde kaldırımları masa, sandalye ve çeşitli malzemelerle işgal eden işletmeleri kontrole tabi tuttu. Denetimler esnasında daha önce uyarılan ancak kaldırımları işgal etmeyi sürdüren işletmelere idari yaptırım gündeme gelirken, izinsiz seyyar satıcılık yapan kişiler hakkında da cezai işlem uygulandı.

Güvenli ulaşımı sağlamak!

Belediye, özellikle yoğun yaya trafiğinin olduğu bölgelerde kaldırımların amacı dışında kullanılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Yapılan denetimler sonucunda vatandaşların kaldırımları güvenli, rahat ve kesintisiz şekilde kullanabilmesi hedefleniyor.

"Denetimler kararlılıkla sürecek"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirmiş olduğu paylaşımda kamusal alanların korunmasına vurgu yaptı. Başkan Mutlu, "Kamusal alanların işgaline geçit yok. Hatay bölgesinde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde kaldırımları işgal eden işletmeleri uyardık. Daha önce yapılan uyarılara rağmen kaldırım işgalini sürdüren işletmelere ve izinsiz seyyar satıcılık yapanlara ise cezai işlem uyguladık. Yayalarımızın kaldırımları güvenli, rahat ve kesintisiz bir şekilde kullanabilmesi için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.