Bayraklı’da sabah saatlerinde yaşanan aile içi kavga kanlı bitti. Sürekli annesiyle tartıştığı iddia edilen 33 yaşındaki E.A., babası S.A.’nın tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olarak hayatını kaybetti.

Evdeki tartışma çatışmaya dönüştü

Olay, saat 09.00 sıralarında Çay Mahallesi’ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 yaşındaki baba S.A., oğlu E.A.’nın annesiyle sık sık tartışmasından rahatsız oldu.

Sabah saatlerinde ikili arasında aynı nedenle başlayan sözel kavga bir anda kontrolden çıktı. Öfkesine hakim olamayan baba, evde olan pompalı tüfeği eline aldı.

Hastanede yapılan müdahaleler yetersiz kaldı

Babası tarafından vurulan E.A., aldığı yaralarla bir anda yere yığıldı. Olayın hemen sonrasında baba S.A. silahı bırakıp evden hızla uzaklaştı.

Çevredekilerin silah seslerini duyup ihbarda bulunmasının ardından adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırılan genç adam, doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaçan baba yakalandı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için mahallede geniş çaplı çalışma başlattı.

Bölgenin etrafını saran güvenlik güçleri, baba S.A.’yı saklanmaya çalışırken gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.