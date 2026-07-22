Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Kadın Kolları’nın görevden başkanı Zahide Kurun, Son Mühür’e yaptığı açıklamada kentte bulunan kadın hareketlerinin Yeni Parti’ye yönelik ilgisi başta olmak üzere görevden alınma süreciyle ilgili çarpıcı çıkışlarda bulundu ve mutlak butlan CHP’sini eleştirdi.

Zahide Kurun: Yeni kurulacak partiye üye olacağım

Özgür Özel ve ekibinin yeni kuracağı partiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan ve özellikle İzmir’deki kadınların yeni oluşuma yoğun ilgi gösterdiğini savunan Zahide Kurun, henüz CHP’den istifa etmediğini ancak gelecek süreçte istifa edip Yeni Parti’ye katılacağını vurgulayarak, “Yeni Parti’ye ilgi çok yoğun, kadın üyelerimizin çok büyük bir çoğunluğu yeni oluşuma geçiş yapmak istiyorlar, bunu rahatlıkla gözlemleyebiliyorum. Ben henüz CHP’den istifa etmedim süreç içerisinde edeceğim. Bu konuda kararım çok net Genel Başkanımız Özgür Özel’dir, yeni kurulacak partiye de üye olacağım” dedi.

“Mutlak butlan kararıyla tabiri caizse partinin başına bir ‘memur’ ataması yapılmıştır”

Ayrıca, CHP İzmir Kadın Kolları’ndaki görevden alınma süreci hakkında da önemli tespitlerde bulunan Kurun, mutlak butlanla göreve tekrardan gelen Kılıçdaroğlu’na ‘memur’ benzetmesi yaparak, “Biz ilkelerimizden ve yolumuzdan asla taviz vermedik. Geldiğimiz noktada yargı eliyle CHP’ye müdahale edilmiş ve mutlak butlan kararıyla tabiri caizse partinin başına bir ‘memur’ ataması yapılmıştır.

Mutlak butlan kurultay davası ile ilgili verilen bir karardır. Ancak biz bu mutlak butlan ile CHP’ye atanmışların aslında CHP’yi tekrar kendi iç hesapları üzerine dizayn etme ve Özgür Özel’in yanında olanları tasfiye etme noktasında hareket ettiklerini çok net görüyoruz. Kadın kolları başkanımız bu ekip tarafından görevden alındı yerine bir atama yapıldı. Ardından da kendini genel başkanlık koltuğunda gören kişi maalesef kadın kolları il başkanlarını görevden almaya başladı” ifadelerini kullandı.

“Ben görevden alındığımı basından öğrendim”

Son olarak, kendisine görevden alınmasıyla ilgili bir bilgilendirmenin yapılmadığını belirterek süreci basından öğrendiğini söyleyen Zahide Kurun, “Bana hala görevinden alınmam ile ilgili herhangi bir tebliğ ulaşmadı. Biz görevden alınıyorsak ya da göreve getiriliyorsak, bu bilgi il başkanlarına gelir ve bize tebliğ edilir. Bize görevden alınmamız ile ilgili herhangi bir bilgi gelmedi. Ben görevden alındığımı da basından öğrendim” diyerek, sözlerini noktaladı.