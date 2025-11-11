Dün (Pazartesi) saat 11.30 sıralarında, Sarıyer Ayazağa Mahallesi’ndeki TV8 ve Beinsport yayın binalarının ortak girişinde gergin anlar yaşanmıştı.

Edinilen bilgiye göre hurdacılık yapan Kemal S., kanalda görevli bir spor yorumcusunun güvenlik görevlisi olan eşi Emine S.'ye hakaret ettiğini öne sürerek binaya girmeye çalışmıştı. Amacının yorumcudan özür dilemesini sağlamak olduğunu belirten şüpheli, belindeki silahı göstererek zorla içeri girmişti.

Polis ekipleri yarım saatlik müzakereyle şüpheliyi teslim aldı

Olayın ihbar edilmesi üzerine hızla bölgeye intikal eden Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, binada bulunan Kemal S. ile müzakereye başladı.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmelerin ardından polisler, şüpheliyi ikna etmeyi başardı. Kemal S., binadan çıkarılarak emniyete götürülürken, bu gerilim dolu müzakere anları kameralara yansıdı.

Şüpheli Kemal S.'nin detaylı ifadesi;

TV8-Beinsport binasına oyuncak silahla giren Kemal S., eşine yapılan hakaret nedeniyle sinirlendiğini ve amacının yorumcuyu korkutarak özür diletmek olduğunu söyledi. Şahsın eşinin telefonuna kurduğu uygulama ile olayı öğrendiği ortaya çıktı.

Eşinin konuşmalarını dinleyerek olayı öğrendi

Hurdacılıkla geçinen Kemal S., eşinin telefonuna önceden kurduğu bir uygulama sayesinde konuşmaları dinleyebildiğini söyledi.

İfadesinde, "9 Kasım günü yine telefonda konuşmaları dinledim ve bir olaya canının sıkıldığını anladım" diyen şüpheli, eşinin baskılar sonucu, iş yerinde yemek siparişi yüzünden bir spor yorumcusu tarafından azarlanıp, kendisine hakaret ve bağırma gibi davranışlara maruz kaldığını anlattığını belirtti. Bu olayın ardından sinirden uyuyamadığını dile getirdi.

"Eşim beni içeri almadı, zorla girdim"

Olay günü sabah saatlerinde eşine amirleriyle görüşeceğini söyleyen Kemal S., saat 11.00 sıralarında TV binasına gitti.

Güvenlik noktasında görevli olan eşi Emine S.'nin kendisini içeri almadığını belirterek, "Ben içeri zorla girdim" dedi.

İçeride karşılaştığı güvenlik amirine belindeki silahı göstererek "Çekil önümden, benim seninle bir derdim yok. Sadece o yorumcu buraya gelecek ve eşimden özür dileyecek" diyerek ilerlediğini aktardı.

"Amacım eşimden özür diletmek ve şahsı korkutmaktı"

Binanın üst katlarına çıkarak boş bir masaya oturan Kemal S., sakinleşmesi için getirilen kahveyi içerken dahi ısrarla "O buraya gelecek, eşimden özür dileyecek ve ben de buradan gideceğim" diye bağırdığını belirtti.

Şüpheli, amacının "Eşimden özür diletmek ve şahsı korkutmak" olduğunu vurguladı ve aynı yorumcunun daha önce de iki bayana benzer şekilde hakaret ettiğini, ancak kimsenin ses çıkarmadığını iddia etti.

"Pişman değilim, benim yerimde kim olsa aynısını yapardı"

Kemal S., ifadesinin sonunda eşini korumak istediğini, eşinin bu olay yüzünden gece ağladığını ve yıprandığını gördüğü için bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Eşinin olaydan haberinin olmadığını belirten şüpheli, "Bu konuyla alakalı olarak pişman da değilim benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı ve ailesini korurdu.

Benim amacım kimseyi öldürmek değildi zaten elimdeki silah plastik boncuk tabancasıdır" diyerek sözlerini tamamladı.