Son Mühür - Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre haziranda aylık enflasyon yüzde 0,99, son 12 aylık enflasyon ise yüzde 32,11 olarak kaydedildi. Memur maaş zam oranlarının netleşmesiyle birlikte bedelli askerlik ücretindeki yeni artış da belli oldu.

472 bin 604 lira 34 kuruş oldu

Bedelli askerlik ücretinde yeni dönemle birlikte artış yaşandı. Ücret, 416 bin 361 lira 30 kuruştan 472 bin 604 lira 34 kuruşa yükselirken, yoklama kaçağı ve bakayaların ödeyeceği tutar da 4 bin 857 lira 55 kuruştan 5 bin 541 lira 29 kuruşa çıktı.

Bedelli askerlik ücretindeki artış, memur maaş zam oranına paralel olarak belirleniyor. Kesin tutar ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayla netlik kazanacak. Yeni bedelli askerlik ücreti, 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.