Son Mühür- Başkent siyasetinde uzun süredir fısıltı halinde dillendirilen iddiayı en son gazeteci Deniz Zeyrek yüksek sesle dile getiren isim olmuştu.

Zeyrek,

''"Ankara'da gerçekten ciddi bir dedikodu var.

NATO zirvesi bittikten sonra iktidarın dokunulmazlıklar konusunda harekete geçeceği konuşuluyor.

Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu bir grup CHP milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılacağı, bazı milletvekillerinin suç örgütü kurmakla suçlanabileceği yönünde bir senaryo var.

'Yok artık, daha neler' diyecek durumları çoktan aştık.

Özgür Özel'in dokunulmazlığını kaldırıp tutuklamaya kalkabilirler." sözleriyle yaşanan endişelere dikkat çekmişti.



Fezlekeler Meclis'te birikiyor...



Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in son yerel seçimde Antalya adaylığı için 1 milyon avro para istendiği ve Özkan Yalım'ın mavi bir valiz içinde Özgür Özel'e iletilmesi için 1 milyon lira para verdiğine dair iddiaları içeren dosyalar, Antalya ve İstanbul savcılıklarınca yetkisizlik kararı verilmesi sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na (Parlamenter Suçlar Bürosu) gönderilmişti.



Örgütlü suç kapsamına girer mi?



Mutlak butlan kararıyla iptal edilen 38.Olağan Kurultay'da delegelerin iradesini etkilenmesine yönelik eylemlerin örgütlü suç kapsamında değerlendirilebileceğine yönelik iddialar da masadan kalkmış değil.

CHP'deki parti içi iktidar savaşında yeni bir parti için yola çıkmaya hazırlanan Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılarak yargı önüne çıkarılma ihtimali, Özel ve kurmaylarını alternatif arayışlara itiyor.



İmamoğlu'nun desteğiyle Günaydın...



Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK'nın önce tedbirli olarak ihraç edip daha sonrasında geri adım attığı Gökhan Günaydın ismi, Özel'in önünün kesilmesi halinde onun boşluğunu dolduracak potansiyel aday olarak öne çıkıyor.

Ekrem İmamoğlu'na çok yakın bir isim olan ve CHP Grup Başkanvekilliği görevine yeniden dönüş yapan Günaydın'ın, Deniz Zeyrek'in gündeme taşıdığı, ''Özgür Özel tutuklanabilir'' ihtimaline karşı İmamoğlu'nun desteğiyle liderlik koltuğuna geçmeye hazırlandığı konuşuluyor.

