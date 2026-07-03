Son Mühür- Özgür Özel'in Saraçhane mitinglerini yurt sathına yaydığı dönemlerde Yozgat mitingine damga vuran isim çiftçi Abdullah Ceyhan olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Turun büyüğü heybede'' mesajı verdiği dönemde CHP'nin Yozgat mitinginde kürsüye çıkan Abdullah Ceyhan'ın,

“Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez. Devlet, adaletle, hukukla idare edilir” sözleri bir anda ülke gündemine oturmuştu.

Saygı Öztürk gündeme taşıdı...



Sözcü Gazetesi'nde deneyimli gazeteci Saygı Öztürk'ün, Türkiye'nin konuştuğu Abdullah Ceylan'ın CHP'den ihraç edildiğine dair iması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki MYK'dan görevden alma ve ihraç kararları arasında Abdullah Ceyhan'ın da partiden atılan isimler arasında olduğu iddiasını, Özel döneminde medyadan sorumlu isim olan Burhanettin Bulut'un da dillendirdiği görüldü.

Bulut'tan karikatürlü tepki...



Sosyal medya hesabından Abdullah Ceyhan'ın yapay zekaya hazırlatılmış bir görselini paylaşan Burhanettin Bulut,

''Meşruiyetsiz butlancılar Yozgat’ta, “Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez” diyen Abdullah amcayı da ihraç etmiş. Sarayla hizalananlar, Sarayın payandalığına soyunanlar milletin haklı sesine kulak vermek yerine susturmayı tercih ediyor. Hiç şaşırmadık!'' ifadeleriyle tepki gösterdi.



Bulut'un da tepki gösterdiği Türkiye'nin konuştuğu ihraç haberine CHP Genel Merkezi'nden açıklama gecikmedi.

CHP Genel Merkezi'nden yalanlama...



CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, yayınladığı bir sosyal medya mesajıyla Abdullah Ceyhan'ın ihraç edilmediğini duyurdu.

Fırat mesajında,

''Bilgilendirme

Medya ve sosyal medyada yer alan “Yozgatlı Abdullah amca ihraç edildi” başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Yozgat İli Aydıncık İlçe Yönetimi MYK kararıyla görevden alınmıştır. Abdullah Ceyhan mevcut yönetimde bulunduğu için yönetimdeki görevi sonlanmıştır. Dolayısıyla hiçbir şekilde bir disiplin ya da ihraç işlemi söz konusu değildir'' bilgisini paylaştı.