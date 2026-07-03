Son Mühür - Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekonomi dünyası ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilen Haziran 2026 dönemine ait E-TÜFE verilerini yayımladı. Akademisyenler ve ekonomistlerden oluşan bağımsız grubun hesaplamalarına göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 oranında artış gösterdi. Bu sonuçla birlikte, haziran ayı itibarıyla son 12 aylık dönemi kapsayan yıllık enflasyon artış oranı yüzde 51,49 olarak kayıtlara geçti.

Enflasyon hızında yavaşlama

Açıklanan son veriler, enflasyonun tırmanış hızında bir önceki aya göre sınırlı bir yavaşlama olduğunu gösterdi. ENAG'ın bir önceki döneme ait raporunda, mayıs ayı tüketici fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 2,16 arttığı belirtilmiş; son 12 aylık enflasyon artışı ise yüzde 53,13 olarak hesaplanmıştı. Haziran ayında hem aylık hem de yıllık bazda gerçekleşen artış oranlarının, mayıs ayı verilerinin altında kalması dikkat çekti.

Milyonların gözü TÜİK verilerinde

Ekonomik göstergelere dair farklı bir tablo ortaya koyan ENAG verilerinin ardından, gözler doğrudan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak resmi rakamlara çevrildi. Haziran ayı enflasyon oranlarının netleşmesi, özellikle milyonlarca çalışan ve emekli için büyük önem taşıyor. TÜİK’in haziran ayı verilerini ilan etmesiyle birlikte, yeni dönemde memur maaşları ile emekli aylıklarına yapılacak zam oranları da kesinlik kazanmış olacak.