Turizm otoriteleri, bu süreçte tam 180 milyar liralık nakit akışının piyasaya pompalanacağını öngörüyor. Fakat İzmirlilerin tatil heyecanı, seyahat acentelerinin camlarındaki fahiş rakamları görünce kursaklarında kalıyor. Giderlerin katlanması, tatil paketlerinin fiyatlarını adeta uçuruma sürükledi.

OTEL FİYATLARINA YÜZDE 25'LİK TIRMANIŞ

Konaklama sektörünün fiyat endeksi, TÜRSAB verileriyle gün yüzüne çıktı. İç turizm pazarında geçtiğimiz yıla kıyasla tam yüzde 25 oranında bir fiyat artışı yaşanıyor. Çeşme, Alaçatı veya Foça gibi gözde beldelerde gecelik ücretler akıl almaz seviyelerde. Standart bir bütçeyle iki kişinin beş gece konaklayabileceği bir paketin başlangıç noktası ortalama 30 bin lirayı buluyor. Orta gelirli İzmirli için bu faturayı ödemek her geçen bayram daha da imkansız hale geliyor. İnsanlar lüks tesisler yerine çadır kampları veya günlük kiralık daireler gibi ucuz alternatiflere yönelmeye çabalıyor.

YURT DIŞI SEYAHATLERİ CEP BOŞALTIYOR

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, tatil rotalarındaki son eğilimleri paylaştı. İzmir, Aydın ve Muğla gibi kıyı şeridinin her zamanki gibi zirvede olduğunu belirten Bağlıkaya, termal bölgeler Afyon ile Sapanca'nın da yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Kültür turları kapsamında GAP ve Kapadokya turları da dolup taşıyor. Pasaportunu alıp yurt dışına çıkmak isteyenleri ise döviz kurlarının acımasızlığı bekliyor. Otobüsle sınır kapısını geçip Balkanları gezmenin faturası 150 avro seviyelerinde. Uçak konforuyla yurt dışı tatili planlayanlar ise 450 avrodan başlayan etiketlerle karşılaşıyor.

TERMİNALDE YÜZDE 20'LİK ZAM TELAŞI

Hem kara yolu hem de hava yolu ulaşımında yer bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, otobüs şirketlerinden gelen zam talebi moralleri bozdu. Artan personel ve yakıt giderlerini masaya süren firmalar, bayram dönemi biletlerine acilen yüzde 20 oranında zam yapılmasını istiyor. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (İZOTAŞ) bilet kuyrukları uzarken, muhtemel bir fiyat artışı, memleketine gitmeye çalışan öğrencileri ve işçileri doğrudan mağdur edecek. Milyarlarca liralık turizm pastası büyürken, faturayı her zamanki gibi vatandaş sırtlıyor.