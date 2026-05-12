Türkiye siyasetinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Toplantılar, görüşmeler Türkiye siyasetinin gündemini belirliyor. Bu kapsamda bir toplantı da AK Parti'den geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti Genel Merkezi'nde 179. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan önemli açıklamalar geldi.

"Durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "179. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti Genel Merkezimizde gerçekleştirdik.

Milletimizin duasını ve desteğini arkasına alarak 25 yılda bir asra sığacak hizmetlere imza atan AK Parti’miz; güçlü teşkilat yapısı ve kararlı duruşuyla Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam ediyor.

Saflarımızı daha da sıklaştırarak, birlik ve kardeşlik ruhumuzu güçlendirerek; aziz milletimiz için durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz.

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.