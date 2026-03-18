Son Mühür - Mart ortasına doğru ilerlerken hava sıcaklıkları kademeli olarak yükseliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinde yayımladığı 5 günlük tahmin raporunda Ramazan Bayramı’nda kar beklenen illeri açıkladı. Meteoroloji uzmanları ise bu yağışların yaz öncesi görülebilecek son kar yağışları olabileceğini ifade etti.

Kar yağacak iller belli oldu

Nisan ayıyla birlikte hava sıcaklıklarının hızlı bir artış göstermesi öngörülürken, 20 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı süresince kar yağışı beklenen iller ise şöyle sıralanıyor:

20 MART CUMA

Kütahya

Bolu

Gümüşhane

Bayburt

Erzurum

Muş

Bitlis

Hakkari

Van

Ağrı

Kars

Ardahan

Osmaniye

21 MART CUMARTESİ

Afyonkarahisar

Kütahya

Kastamonu

Bolu

Hakkari

Bitlis

Van

Ağrı

Mardin

Sivas