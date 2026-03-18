Son Mühür - Mart ortasına doğru ilerlerken hava sıcaklıkları kademeli olarak yükseliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinde yayımladığı 5 günlük tahmin raporunda Ramazan Bayramı’nda kar beklenen illeri açıkladı. Meteoroloji uzmanları ise bu yağışların yaz öncesi görülebilecek son kar yağışları olabileceğini ifade etti.
Kar yağacak iller belli oldu
Nisan ayıyla birlikte hava sıcaklıklarının hızlı bir artış göstermesi öngörülürken, 20 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı süresince kar yağışı beklenen iller ise şöyle sıralanıyor:
20 MART CUMA
Kütahya
Bolu
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Muş
Bitlis
Hakkari
Van
Ağrı
Kars
Ardahan
Osmaniye
21 MART CUMARTESİ
Afyonkarahisar
Kütahya
Kastamonu
Bolu
Hakkari
Bitlis
Van
Ağrı
Mardin
Sivas