Kuzey Kore’de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı. Ülke genelinde yapılan oylamada Devlet Başkanı Kim Jong-Un, parlamentodaki görevini sürdürerek yeniden seçildi.

Oy oranı ve katılım verileri paylaşıldı

Yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamalara göre Kim Jong-Un, seçimlerde yüzde 99,93 oranında oy aldı. Seçimlere katılımın ise oldukça yüksek seviyede gerçekleştiği belirtilirken, sonuçların mevcut yönetime verilen güçlü desteği yansıttığı ifade edildi.

Seçim sistemi yeniden gündemde

Kuzey Kore’de uygulanan seçim sisteminde, her seçim bölgesinde genellikle tek adayın yer alması dikkat çekiyor. Bu durum, açıklanan yüksek oy oranlarının uluslararası kamuoyunda tartışılmasına neden oluyor. Uzmanlar, rekabetin bulunmadığı bu yapının seçim sonuçları üzerinde belirleyici olduğunu vurguluyor.

Sonuçlar dış dünyada yankı buldu

Açıklanan seçim sonuçları, hem ülke içinde yönetimin meşruiyetine yönelik bir destek göstergesi olarak değerlendirilirken hem de uluslararası alanda siyasi bir mesaj olarak yorumlanıyor.