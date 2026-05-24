Kubran Bayramına günler kala TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Uğur Toprak'tan önemli açıklamalar geldi. Kurban eti saklama yöntemlerinde yapılan hatalar, bayram harcamalarını ve halk sağlığını riske atıyor.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ve uzman kasaplar, etlerin kesimden hemen sonra poşetlenerek buzdolabına kaldırılmasının bakteriyel bozulmalara yol açtığını açıkladı. Sıcak etin hava almaması gıda zehirlenmesine zemin hazırlıyor.

Etlerin ilk 24 saat tüketilmesi riskli

Kesim işlemlerinin ardından hayvan kaslarında "ölüm sertliği" meydana geliyor. Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Uğur Toprak, etin yapısının yumuşaması için ilk 24 saat boyunca tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar, sıcak etlerin torbalarda biriktirilmesi yerine geniş tepsilere yayılarak buzdolabında soğutulmasını öneriyor.

Hava almayan etlerde "yeşillenme" adı verilen bozulma süreci başlıyor.

Kıymada iki günlük raf ömrü uyarısı

Parçalanma işlemi sırasında yüzey alanı genişleyen kıyma, parça ete oranla daha hızlı bakteri üretiyor. Kıymanın buzdolabının normal soğutucu bölmesinde en fazla iki gün bekletilebileceğini ifade eden Uğur Toprak, dondurma süreçlerine ilişkin şu kuralları aktardı:

"Kurban etleri dondurucuya tek seferde tüketilecek porsiyonlar halinde koyulmalıdır. Çözdürülen etler, köfte yapılsa dahi kesinlikle yeniden dondurulmamalıdır. Bu durum doğrudan gıda zehirlenmelerine davetiye çıkarmaktadır." İzmir'in meşhur torpil tatlısı nasıl yapılır? İçeriği Görüntüle

Antrikot ve bonfile kıyma yapılmamalı

Dört yıldır uzman kasaplık yapan Tuğrul Sönmez ise etin bölümlerine göre işlenmesi gerektiğini kaydetti. Yanlış kullanımın et kalitesini düşürdüğünü söyleyen Sönmez, et çeşitlerinin doğru kullanım alanlarını paylaştı:



Vatandaşa uyarı

Ayrıca, sokak aralarında yapılan denetimsiz kesimlerde iç organların patlama ve eti kirletme riskinin yüksek olduğunu hatırlatarak vatandaşları ruhsatlı mezbahaları kullanmaları konusunda uyardı.

