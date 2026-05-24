İzmir Gaziemir’deki kurban pazarında adeta bir otomobil fiyatına alıcı bulan dev boğa, tüm bakışları üzerine topladı. Adana’dan getirilerek pazarın kurulan ilk gününden beri ilgi odağı olan tam 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki "Haso Ağa" isimli simental kırması boğa, sıkı bir pazarlığın ardından 480 bin liraya yeni sahibinin oldu.

Rakam dudak uçuklatıyor. Pazarlık ise tam anlamıyla kıran kırana geçti.

Pazarın şampiyonu Mardinli ortağa gitti

Kars menşeili olan ve 9 aydır Adana’daki besi çiftliğinde özel rasyonlarla bakılan dev boğa, pazarın en büyük kurbanlığı unvanını elinde tutuyordu. Hayvan üreticisi 47 yaşındaki Mehmet Cihan Dağgüllü, normal şartlarda bu kalibredeki bir hayvanın değerinin yarım milyon liranın üzerinde olduğunu belirtti. Dağgüllü, satışın perde arkasını şu sözlerle özetledi:

"Alıcımız yabancı değil, her sene bizden alışveriş yapan sadık bir Mardinli hemşerimiz. Hatıra binaen fiyatı 480 bin lirada sabitledik. İzmir’e toplam 4 çadır hayvan getirdim, piyasa oldukça hareketli. Elimde sadece 12 boğa kaldı."

"7 kişi girdik, şampiyonu aldık"

Haso Ağa’yı ekibiyle birlikte satın alan 4 çocuk babası Yılmaz Ece, pazarın en gösterişli hayvanını kaçırmak istemediklerini dile getirdi. Kurban ibadeti için 7 ortak bir araya geldiklerini belirten Ece, "Biz fiyata değil, hayvanın heybetine ve sağlığına baktık. Gaziemir’in şampiyonunu aldığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı takvimi daraldıkça, İzmir’deki hayvan pazarlarında da stoklar hızla eriyor. Satıcılar, ellerindeki kurbanlıkların büyük bölümünü şimdiden elden çıkardıklarını vurgulayarak, alışverişi son güne bırakmak istemeyen vatandaşlara "elinizi çabuk tutun" çağrısı yaptı.

Pazardaki hareketliliğin arife gününe kadar sürmesi bekleniyor.