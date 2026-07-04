İzmir Büyükşehir Belediyesi İzdönüşüm personeli, cuma mesaisine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’la birlikte başladı. İzdönüşüm Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi’ndeki programa Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay da katıldı. Başkan Tugay, sendika ile imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyerek, İzdönüşüm çalışanlarının yürüttüğü geri dönüşüm faaliyetinin Türkiye'de örneği bulunmayan bir hizmet olduğunu söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzdoğa AŞ tarafından hayata geçirilen İzdönüşüm projesinin kapıdan kapıya ambalaj atığı toplama ve ayrıştırma modeliyle örnek bir uygulama olduğunu belirten Tugay, “Başka hiçbir yerde atıkları kapıdan toplayan, bu kadar detaylı şekilde ayrıştıran ve bu işi bu kadar başarıyla yapan başka bir kurum yok. Bu sistemi bütün İzmir'e yaymak, her kapıya ulaşmak hedefiyle yola çıktık. Geldiğimiz nokta çok önemli. Türkiye'de bu işi en başarılı yapan belediye konumundayız. Önümüzdeki yıllarda hedeflediğimiz seviyeye ulaşacağız” dedi.





Belediye çalışanlarının özverili emeğine vurgu yapan Tugay, “Biz çözüm üreten insanlarız. Sorunları çözmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan insanlarız. O yüzden sizi yanımızda görmek istiyorum. Sizin hakkınızı en fazla gözeten insanlardan biriyim. Kimsenin bu şehre zarar vermemesi, sizleri incitmemesi için gece gündüz çalışıyorum” ifadelerini kullandı.



“Tertemiz bir iş yapıyoruz”

Programda personele seslenen Başkan Tugay, tesisin kendisi için en değerli belediye yatırımlarından biri olduğunu belirterek, burada yürütülen çalışmanın da en kıymetli hizmetler arasında yer aldığını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin her alanında hizmet ürettiğini vurgulayan Tugay, “Siz de bu büyük ailenin bir parçasısınız. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük kurumlarından, İzmir'in ise en büyük kurumudur. Bir insan, doğduğu andan yaşamının sonuna kadar belediye hizmetlerinden yararlanır. Bu bizim için hem büyük bir onur hem de çok önemli bir sorumluluktur. Bu güzel ve büyük kurumun parçası olmanın gururunu yaşayacağız, başımız dik olacak” dedi. Belediyede şeffaf ve titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Tugay, “Her şeyi en ince ayrıntısına kadar inceliyoruz. Tertemiz bir iş yapıyoruz” diye konuştu.



“Hepimize düşen sorumluluklar var”

2020 yılında yaşanan pandemi ile aynı yıl meydana gelen İzmir depreminin kentte ağır etkiler bıraktığını hatırlatan Başkan Tugay, 2021'de ise Türkiye'nin ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını söyledi. Bu sürecin belediyeleri de olumsuz etkilediğini belirten Tugay, yaşanan ödeme güçlükleri nedeniyle oluşan borç yükünün bugün de hissedildiğini ifade etti. İçinde bulunulan dönemde herkesin sorumluluklarının farkında olması gerektiğini vurgulayan Tugay, “Bu süreçte hepimize düşen sorumluluklar var. Bunu öncelikle yönetici arkadaşlarıma tekrar tekrar hatırlatıyorum ama bu belediyede çalışan herkesin de bunun bilincinde olması gerekiyor. Bilin ki burasının daimi çalışanı sizlersiniz. Hiçbir zaman unutmayın; burası İzmir'e, İzmir halkına hizmet eden bir kurumdur. Aslında İzmir halkı da size emanettir. Ben de belediye başkanı olarak bu emanetin sorumluluğunu taşıyorum” dedi.





“Türkiye’nin en temiz belediyelerinden birinde çalışıyorsunuz”

Konuşmasında personele seslenen Başkan Tugay, “Türkiye’nin en temiz belediyelerinden birinde çalışıyorsunuz. İzmir gibi bir şehrin belediyesinde çalışıyorsunuz. Arkadaşlarımızla beraber hepimiz gecemizi gündüzümüze kattık, sorunları çözmek için çaba gösteriyoruz. Bu memleket bizim değil mi? Hepimiz sahip çıkacağız” dedi.



“Ne gerekiyorsa yapacağız”

Onurlu insanlar olarak dimdik ayakta duracaklarını ifade eden Başkan Tugay, sözlerine şöyle devam etti: “Siz benim çalışma arkadaşlarımsınız. Görevimin son gününe kadar önce bu şehrin hakkı ve sonra sizlerin hakkı için ne gerekiyorsa yapacağım. Bugüne kadar yaptığım hiçbir işten başım eğik ayrılmadım. Bu görevden de başım önde ayrılmayacağım. Siz de bu kadar zor şartlarda, bu kadar imkânsızlık içinde inanılmaz işler yapıyorsunuz. Bunların reklamını yapmıyoruz diye iş yapılmıyor zannetmeyin. İzmir çok uzun süredir bu kadar yoğun bir belediye hizmeti görmedi. Göstermelik iş yapmıyoruz. O yüzden ben kendimden eminim, hiçbir huzursuzluğum ve rahatsızlığım yok.”



“Bu yolun yoldaşı olun”

İzmir’e hizmet etmenin namus borcu olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, “Sizlerden tek ricam sadece yapmanız gereken işi yaparak bu yolun yoldaşı olmaktır. Emekleriniz için, belediyeye kattığınız değer için çok teşekkür ediyorum. Ailelerinize sevgi ve saygılarımı iletin. Özellikle çocuklarınızın gözlerinden öpüyorum, onlar benim mücevherim. Ben sizin bir arkadaşınızım, öyle görün” ifadelerini kullandı.



“İyi bir toplu iş sözlemesi oldu”

İmzalanan toplu iş sözleşmesini de değerlendiren Başkan Tugay, “İçinde bulunduğumuz şartlarda sağlayabildiğimiz en iyi şartları sağladık ve bence iyi bir toplu iş sözleşmesi oldu. Sizden ricam, her anlamda bu kuruma sahip çıkmanız, bu şehre sahip çıkmanız. Daha keyifli, daha huzurlu, daha iyi günlerimiz olsun” dedi.



“İyi ki varsınız Başkanım”

Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay ise Başkan Dr. Cemil Tugay'a teşekkür ederek, “Başkanımız bizi onore etti. İyi ki varsınız Başkanım. Emeğe ve alın terine sahip çıkan Cemil Başkanımıza teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı olsun. Allah utandırmasın, iyi günlerde kullanmayı nasip etsin. Zor bir süreçten geçiyoruz ancak bunun da üstesinden geleceğiz” diye konuştu.