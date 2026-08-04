Son Mühür / Yağmur Daştan - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, belediyenin 9 Eylül Meydanı’nda yükselen yeni hizmet binasında, geçtiğimiz günlerde belediye meclis üyeleri ve bürokratlarıyla birlikte incelemelerde bulunmuştu. Başkan Mutlu ve meclis üyeler binanın katlarını gezmiş; yüklenici firma yetkilileri ve ilgili teknik ekipten bina inşaatının son durumu hakkında bilgi almıştı. Konak Belediyesi ağustos ayı birinci olağan birleşiminde Mutlu, yeni bina ile ilgili meclis üyelerine yeni bir müjde verdi. Mutlu, kasım ayı meclis toplantısını yeni binada yapmayı hedeflediklerini duyurdu.

“Meclis salonu tamamen bitti”

“Kasım meclisini yeni binada yapacağız diye umuyorum” sözleriyle son durumu paylaşan Başkan Mutlu, “Meclis üyelerimizle binayı gezdik. Meclis salonu tamamen bitti, halısı döşendi. Umarım kasım meclisinde bize yakışan şekilde bir sonraki meclisimizi yaparız” diye konuştu.

Depremden sonra başlanmıştı

Konak Belediyesi’nin eski hizmet binası 30 Ekim 2020’de yaşanan İzmir Depremi’nde orta hasar alması ve ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle yeni binanın yapımına karar verilmişti. İki belediye arasında yapılan bir protokol ve mülk takası anlaşması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, projenin finansmanı ve inşaat sorumluluğunu üstlenmişti. Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesi’nin yüklenici firmaya gerekli ödemeleri yapmadığıyla ilgili konular gündeme gelirken Başkan Mutlu, sürecin gecikmemesi için kendilerinin ödeme yaptığını ve Büyükşehir’e de tebligat gönderildiğini duyurmuştu.

Birçok birimi bir araya getirecek

Yaklaşık 12 bin metrekare inşaat alanına sahip olan, 2 bodrum katı ve 8 kattan oluşan yeni hizmet binasının vatandaşın en çok uğradığı müdürlükleri bir araya toplaması beklenirken, belediye birimlerinin yanı sıra meclis ve sergi salonuna da ev sahipliği yapacağı planlanıyor.

