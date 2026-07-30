İzmir'in Bayraklı ilçesinin Doğançay Mahallesi'nde meydana gelen yangın, etkili olan rüzgar sebebiyle kısa sürede geniş bir alanı etkisi altına aldı. Yangının büyümesinin ardından Bayraklı Belediyesi ekipleri, ilgili kurumlarla koordineli şekilde bölgeye intikal ederek söndürme çalışmalarına destek sağladı. Yangına müdahale eden ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde alevlerin kontrol altına alındığı ifade edildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor!

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yangının kontrol altına alınması sonrasında bölgede olası yeniden alevlenmelerin önüne geçilmesi için soğutma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade etti. Belediyeye ait su tankerlerinin de sahada görev yapmayı sürdürdüğünü söyleyen Önal, ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye devam ettiğini belirtti.

Geçmiş olsun mesajı!

Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, özveriyle görev yapan tüm ekiplere teşekkürlerini iletti.